執政至今無漁船遭日扣押　民進黨酸江啟臣：誰真的保衛漁民？

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

為貫徹保釣立場，國民黨主席江啟臣原計劃2日下午前往宜蘭頭城聲援「保護頭城釣魚台辦公室」，但上午臨時以立院黨團發出甲動為由叫停。對此，民進黨發言人顏若芳2日提出「誰造成區域不穩定？」、「誰有雙重標準？」2點質疑反擊國民黨，並舉資料佐證，民進黨才是真正保衛台灣漁民，「哪個政黨只會空喊口號，答案很清楚！」

民進黨發言人顏若芳表示，釣魚台主權屬於中華民國，這是不爭的事實，不會因為任何單邊作為而改變，倒是國民黨江主席，對於近期來中國公務船騷擾相關水域作業漁民引發更名風波，衝擊區域穩定，至今未置一詞，只是跳針式的攻擊執政黨，恐怕是在逃避問題。

顏若芳說，江啟臣是國際政治學者出身，對於近來無論在東海、台海乃至於南海的問題，主要都肇因於中國持續的各種挑釁行為，一定心知肚明，既然現在江主席與國民黨口口聲聲捍衛主權、漁權，就應該勇敢回應這兩個問題。

顏若芳質疑，是「誰造成區域不穩定？」中國公務船闖入釣魚台周邊水域，破壞區域穩定的作為，已超過70天，江主席作為一位國際政治學者，對於這種傷害區域穩定的單邊行為，是不是該打破沈默，表明立場呢？再者「誰有雙重標準？」除了派公務船闖入釣魚台周邊水域外，中國也片面將東海釣魚台附近海域的55處地點和25個暗礁命名，江啟臣主席的立場又是如何呢？

顏若芳還指出，根據統計資料顯示，2012年6月到2016年5月，國民黨執政時期，台灣漁民在釣魚台水域作業，不僅受到日方公務船干擾40次，更遭到扣押18次。反觀從民進黨2016 年6月執政以來，因為台日溝通、談判得宜，台灣的漁船不再遭遇扣押，漁民都能正常作業，「事實勝於雄辯，誰真的保衛台灣漁民的權益？哪個政黨只會空喊口號，答案很清楚！」

「民進黨也要再次呼籲，無論改名或以公務船隻騷擾漁民作業等單邊行為，都無助於爭議的解決，更對區域的安全穩定造成傷害。」顏若芳說，唯有秉持「擱置爭議，共同開發」的原則，共同維護區域的和平與穩定，才是解決問題的方法。