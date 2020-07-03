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影／李眉蓁北上邀藍營大咖拍定裝照　向江啟臣、朱立倫請益選舉策略

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記者羅婉庭／台北報導

高雄市長補選即將展開，國民黨派出李眉蓁作為候選人。李眉蓁3日上午北上邀請藍營意見領袖拍攝定裝照，同時請益選戰經驗，包括黨主席江啟臣、前主席朱立倫、黨團書記長蔣萬安、智庫副董事長連勝文等人全到齊。

▲李眉蓁北上邀藍營大咖拍定裝照。（圖／李眉蓁競選辦公室提供）

▲李眉蓁北上邀藍營大咖拍定裝照。（圖／李眉蓁競選辦公室提供）

針對前總統馬英九缺席定裝照拍攝，李眉蓁表示，是因為這次邀請的時間緊湊，時程上可以配合的就來。他們的選舉經驗多，他也是來請益選舉策略方向，包括媒體合作怎麼運作等問題。至於民進黨將她打成韓國瑜代表，李眉蓁則回應，國民黨提名清新形象的人，展現國民黨不一樣的一面，她也做過三屆高雄市議員，這一戰一定替國民黨在高雄形象改頭換面。

朱立倫表示，李眉蓁現在代表國民黨競選高雄市長，全黨一定團結支持她，李眉蓁非常的認真，所有人全力以赴幫忙競選。

競選團隊發言人鄭照新則表示，今天拍攝定裝照的都是黨內支持新世代、青年，具有希望與活力的形象的人，塑陽光、青春的選戰主軸，黨內也表現出支持李眉蓁的一致態度，全黨團結努力，展現出經營高雄、深耕高雄、不放棄高雄的決心。

至於8月15日即將投票，時間所剩不多，接下來的選戰如何規劃？鄭照新回應，補選節奏與大選不一樣，目前剩下七週時間，講求即戰力，候選人需要立刻進入狀況。以李眉蓁來說，他的爆發力、年輕與活力且推陳出新，展現出高雄新格局、打破舊框架，這幾週會展現出急起直追的態勢。

鄭照新表示，陳其邁在2018年參選過，無論是基礎與地方資源相對充沛，如果認為不提出提出新政間、新方向，高雄市民就會賣單的僥倖想法，不應該出現在這次的選戰中，三位候選人被賦予更高的期望，以及對於高雄付出更多責任。

針對陳其邁目標是拿到70萬票以上，鄭照新表示，現在的民主政治，不是用主觀可以預估的，面對選民必須更謙卑，打破框架的選戰，如何指引高雄在未來發展的新方向，比起選票上的預估、政治計算來得更有意義，而是政策上的比較。

鄭照新說，李眉蓁形象比較青春有活力，將會針對年輕族群如何在高雄落地生根，或外漂子弟回歸落腳安歇的方向，是必須努力著墨的，婦幼政策也是李眉蓁長期的關懷；相較於對手陳其邁，把2018舊政見複製貼上並非具有誠意的作法，應拿出誠意面對新的選戰，讓選民看見決心。

▲李眉蓁北上邀藍營大咖拍定裝照。（圖／李眉蓁競選辦公室提供）

▲李眉蓁與連勝文拍攝定裝照。（圖／李眉蓁競選辦公室提供）

▲蔣萬安、李眉蓁拍攝定裝照。（圖／李眉蓁競選辦公室提供）

▲蔣萬安、李眉蓁。（圖／李眉蓁競選辦公室提供）

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