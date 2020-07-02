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幕後／江啟臣、馬英九缺席保釣記者會　涉外高層分析關鍵原因

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▲▼國民黨團召開「釣魚台遭日本更名 蔡英文還在分贓監委」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「釣魚台遭日本更名 蔡英文還在分贓監委」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

為貫徹保釣立場，國民黨主席江啟臣本計劃2日下午前往頭城聲援宜蘭「保護頭城釣魚台辦公室」，但上午臨時喊卡。對此，涉外高層人士分析，政治人物在沒有漁民資格之下，無法登上漁船，只能登「娛樂船」，且硬闖勢必觸法，甚至可能在漁汛期間，衝擊漁民作業的權益。

「保護頭城釣魚台辦公室」1日決議，積極尋找漁船及娛樂漁船載保釣人士，最快4日舉行「行先行探勘，登島策略」的出海行動，走多遠算多遠，且前總統馬英九、國民黨主席江啟臣本來2日下午要到宜蘭商議保釣相關事宜，但2日上午辦公室緊急宣布，為免遭受誤解，兩人暫不到保釣辦公室關心慰問。

對於釣魚台的爭議，熟悉涉外高層人士向《ETtoday新聞雲》記者分析核心爭議。首先，風波緣起於「更名」，他說，這次是由屬於日本地方自治層級最基層的「基礎自治體」石垣市議會發動，主要原因是來自於一年來中國海警船等公務船隻頻繁闖入相關水域，干擾漁民正常作業，引起重大損失下，由該市議會發動更名。

諸多公開資訊皆有顯示，且石垣市市長中山義隆在自己的臉書上亦有說明，希望不要因此引發台日間誤會，並表示尊重宜蘭縣議會也更名釣魚台島的立場，臉書上更特別放上台日兩國國旗。

涉外高層人士說，日本內閣已定調這是「市村町議會」的事，不以政府立場評論，我國政府則是再次重申對釣魚台主權，「台日間在相關水域作業的協議，台灣漁民的漁權皆不受到影響。」

至於漁民在相關水域作業權益問題上，涉外高層表示，在蔡政府執政後，台日間互信高，根據海巡署公開資料統計，馬政府執政時期的2012年6月到2016年5月，台灣漁民在釣魚台水域作業，受到日方公務船干擾40次，更遭到扣押18次。相反的，民進黨自2016年6月執政以來，因為台日溝通，台灣的漁船不再遭遇扣押，漁民都能正常作業，顯示漁民的作業權益受到確保。

對於江啟臣與特定政治人物，以「保釣」為由支持出海的動作，涉外高層人士說，由於特定人士與政治人物，如果沒有漁民資格，是無法登上漁船的，屆時只能採用過去以搭乘海釣船等「娛樂船」的方式出海表態「登島」。

然而，涉外人士憂心指出，相關的作法都將涉及違法，而可能的紛亂與衝突，尤其此刻正值漁汛期間，更會衝擊漁民在該水域作業的合法權益。

涉外相關人士說，根據公開的法律規定，供作海釣、賞鯨等等用途的娛樂漁船，登船人員雖然不必具有漁民資格，但也因為人員不是專業的漁民，因此出海限於三十海里內，以確保人員安全。

言下之意，如果相關人員要搭乘「娛樂船」出海，最遠大概到彭佳嶼附近，距離釣魚台仍有相當遠距離，如果船隻執意闖出規定的作業範圍，就是明顯違法，更別說以漁船在30海里內接駁進行往釣魚台的航程。

▲「保護頭城釣魚台辦公室」2日上午緊急宣布，保釣不分藍綠為免遭誤解，馬英九、江啟臣2日暫不慰問辦公室。（圖／記者游芳男攝）

▲「保護頭城釣魚台辦公室」2日上午緊急宣布，保釣不分藍綠為免遭誤解，馬英九、江啟臣2日暫不慰問辦公室。（圖／記者游芳男攝）

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