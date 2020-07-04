　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

熱炸！全台8縣市橙黃高溫　台北體感飆到43℃

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市4日中午12點體感溫度飆上43度、5日甚至44度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天開始西南風水氣減少，全台高溫炎熱，午後大台北、東北部地區有強對流雨勢發生。氣象專家指出，週末天氣炎熱，到下週五都變化不大。

今天(4日)太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴的天氣，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，東北部、大台北地區及各地山區午後有局部短暫雷陣雨；溫度方面，高溫炎熱，各地高溫約在32-35度，特別是大台北盆地、花蓮縱谷及及中南部近山區的平地和河谷有局部36度以上高溫發生的機率。

請繼續往下閱讀...

氣象局針對南投縣近山區或河谷發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市，花蓮縣縱谷，彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色高溫燈號。從氣象局鄉鎮預報資料可以看到，台北市中正區4日中午12點體感溫度飆上43度、5日甚至44度。

▲全台8縣市橙黃高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，明(5)日台灣位處低層大氣的「太平洋高壓」邊緣，盛行偏暖的南風及西南風；中層大氣則有「太平洋高壓脊」向西延伸經台灣上空；型態延續至下週五(10日)，變化不大。

而中層「太平洋高壓脊」的「沉降氣流」對增溫略有貢獻，加上低層暖空氣，故天氣晴朗、炎熱，要注意防曬、防中暑。但其「沉降氣流」並不夠強，大氣仍不穩定，清晨上午間迎風面有局部短暫降雨，午後山區則有旺盛對流，並有擴及部分鄰近平地的機率，應慎防其所伴隨的「雷擊、強風及瞬間大雨」。

ET快訊
媽媽被譏是「看門狗」！新營男持刀刺殺鄰居夫妻　1死1傷
台中22歲正妹遭前男友爆打「爬著求救」　他家人冷眼觀看：太愛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宅神朋友「馬祖跑foodpanda」15天薪水讓他驚呆：我認真考慮要換工作了

4.3萬考生上陣！　大學指考第2天考「數甲乙、國英文」

熱炸！全台8縣市橙黃高溫　台北體感飆到43℃

「再見梵谷」光影體驗展高雄站升級！絕美「紅色藝廊」首度曝光

「婦人推娃娃車壓我的腳⋯」大家評評理！精障者親身經歷變藝術展

分享企業成功心法　勞動部邀統一前總裁林蒼生暢談經營理念經驗

禁用巴拉刈開放毒性高「固殺草」惹議！防檢局深夜急聲明：7/6啟動溝通

直擊！張益贍Uber Eats外送討生活　2天0訂單

東京新冠疫情升溫！日本是否繼續列中低風險國家　莊人祥回應了

苦蹲北投麥當勞！張益贍好友揭「外送密技」　4天狂送80單成就達成

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

網紅惡整路人拍照狂擺奇葩姿勢 原地轉圈、被喊「混蛋」才回頭！

雜糧行「三秒膠+衛生紙」補破蛋　老闆親示範：馬上要吃沒關係！

《佛瑞德遊記》蔡哥的脫單之旅！ 拜師Fred真的沒問題嗎？Feat.蔡哥

酒醉女挺「巨頭燈」失控嗆警 被警壓制帶回...判處拘役20天

媽拚命包水餃籌「每月5萬醫藥費」　台南人激推：皮薄+餡多45元10個613145詩

宅神朋友「馬祖跑foodpanda」15天薪水讓他驚呆：我認真考慮要換工作了

4.3萬考生上陣！　大學指考第2天考「數甲乙、國英文」

熱炸！全台8縣市橙黃高溫　台北體感飆到43℃

「再見梵谷」光影體驗展高雄站升級！絕美「紅色藝廊」首度曝光

「婦人推娃娃車壓我的腳⋯」大家評評理！精障者親身經歷變藝術展

分享企業成功心法　勞動部邀統一前總裁林蒼生暢談經營理念經驗

禁用巴拉刈開放毒性高「固殺草」惹議！防檢局深夜急聲明：7/6啟動溝通

直擊！張益贍Uber Eats外送討生活　2天0訂單

東京新冠疫情升溫！日本是否繼續列中低風險國家　莊人祥回應了

苦蹲北投麥當勞！張益贍好友揭「外送密技」　4天狂送80單成就達成

宅神朋友「馬祖跑foodpanda」15天薪水讓他驚呆：我認真考慮要換工作了

吃素還是會得大腸癌！養成「3習慣」預防癌症找上門

4.3萬考生上陣！　大學指考第2天考「數甲乙、國英文」

「時髦女一」徐睿知下戲就卸妝，洗頭不吹乾養出好髮質

侯友宜「自己捷運自己營運」：已與北捷商討解約　最快今年有結果

《美少女戰士》婚紗讓妳圓夢！穿上水手服華麗蓬裙　嫁給燕尾服蒙面俠

熱炸！全台8縣市橙黃高溫　台北體感飆到43℃

任容萱3招護髮秘訣養出仙女美髮　竟靠「到處找吹風機」

疫情衝擊　法國航空及旗下Hop!裁員7580人

媽媽被譏是「看門狗」！新營男持刀刺殺鄰居夫妻　1死1傷

蔡桃貴2歲生日...蔡阿嘎砸百萬慶生　包下捷運站辦主題展「持續7個月」

生活熱門新聞

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

好心載他看醫生！老伯一聽職業變臉

直擊張益贍Uber外送生活　2天0訂單

台灣工人生吃活蝙蝠！ 莊人祥回應了

4天送80單成就達成　張益贍友揭外送密技

外送「海陸燉飯390」嘉義哥傻眼

99元洗髮「才坐下怒炸」！離職妹曝暗黑秘密

紙本「三倍券」2大優勢　贏過綁定信用卡

婦人故意推娃娃車壓腳⋯精障者經歷變藝術展

領三倍券免錢　99.6萬人快刷存摺

瞞懷孕4月「搬暗黑王牌」！她傻：畸形兒怪誰

全台8縣市橙黃高溫　台北體感飆到43℃

「東方梵谷」徐渭自殘9次還殺妻

更多熱門

相關新聞

「強對流雷雨」炸全台　6縣市高溫燈號

「強對流雷雨」炸全台　6縣市高溫燈號

受到西南風影響，今(3)日午後全台有「強對流」降雨。明天水氣減少，但午後仍有雷雨胞來襲的機率。

一張圖看「3天指考天氣」攻略

一張圖看「3天指考天氣」攻略

午後大雷雨狂炸！5縣市升級豪雨警戒

午後大雷雨狂炸！5縣市升級豪雨警戒

大雷雨彈開炸11縣市！彰中出現驚人雨瀑

大雷雨彈開炸11縣市！彰中出現驚人雨瀑

強對流來襲　天氣偏熱雨後涼

強對流來襲　天氣偏熱雨後涼

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉雨柔家中煮飯「下半身只穿內褲」

珉娥揭「在AOA被霸凌10年」

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

酒店妹18歲下海　2手段讓客人睡不到她

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

他鬼鬼祟祟拿便當盒跟水壺一直走…警方逮人發現辛酸真相

珉娥直接點名：遺書上寫了申智珉

大樂透頭獎　台北中正一注獨得

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

即／加拿大暫停執行香港引渡條約

22歲妹遭前男友爆打！爬著求救…他家人冷眼觀看

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

更多

最夯影音

更多
伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」
佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面