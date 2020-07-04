熱炸！全台8縣市橙黃高溫　台北體感飆到43℃

▲台北市4日中午12點體感溫度飆上43度、5日甚至44度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天開始西南風水氣減少，全台高溫炎熱，午後大台北、東北部地區有強對流雨勢發生。氣象專家指出，週末天氣炎熱，到下週五都變化不大。

今天(4日)太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴的天氣，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，東北部、大台北地區及各地山區午後有局部短暫雷陣雨；溫度方面，高溫炎熱，各地高溫約在32-35度，特別是大台北盆地、花蓮縱谷及及中南部近山區的平地和河谷有局部36度以上高溫發生的機率。

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氣象局針對南投縣近山區或河谷發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市，花蓮縣縱谷，彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色高溫燈號。從氣象局鄉鎮預報資料可以看到，台北市中正區4日中午12點體感溫度飆上43度、5日甚至44度。

▲全台8縣市橙黃高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，明(5)日台灣位處低層大氣的「太平洋高壓」邊緣，盛行偏暖的南風及西南風；中層大氣則有「太平洋高壓脊」向西延伸經台灣上空；型態延續至下週五(10日)，變化不大。

而中層「太平洋高壓脊」的「沉降氣流」對增溫略有貢獻，加上低層暖空氣，故天氣晴朗、炎熱，要注意防曬、防中暑。但其「沉降氣流」並不夠強，大氣仍不穩定，清晨上午間迎風面有局部短暫降雨，午後山區則有旺盛對流，並有擴及部分鄰近平地的機率，應慎防其所伴隨的「雷擊、強風及瞬間大雨」。