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嘉藥攜手台南市工策會　協助企業疫後經濟創生

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▲嘉南藥理大學與經濟部南區聯合服務中心、台南市工商發展投資策進會、台南市中小企業服務中心聯合主辦「2020創生論壇-新冠疫情後台灣經濟創生」活動，市長黃偉哲親臨與會，政務委員唐鳳應邀發表演說。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學與經濟部南區聯合服務中心等單位主辦「2020創生論壇-新冠疫情後台灣經濟創生」活動，市長黃偉哲親臨與會，政務委員唐鳳應邀發表演說。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學3日在該校國際會議中心與經濟部南區聯合服務中心、台南市工商發展投資策進會、台南市中小企業服務中心聯合主辦「2020創生論壇-新冠疫情後台灣經濟創生」活動，台南市長黃偉哲親臨與會外，行政院政務委員唐鳳應邀擔任主講人，暢談新冠抗疫經驗與疫情後時代的台灣經濟創生方向，內容精彩。

「2020創生論壇」活動未演先轟動，吸引了逾４百人參與，到場來賓更是深耕地方創生的重量級人物，除了嘉藥校長李孫榮外，行政院雲嘉南區聯合服務中心王開玹副執行長、經濟部南區聯合服務中心林進添主任、台南市工商發展投資策進會李一道總幹事、台南市榮譽指導員協進會張詠竣會長、新創總會楊立昌總會長、台南市新創會理事長劉展光會長、台南市中小企業婦女協會王素月理事長、理事兼台南市區執行長謝孟珊等人與會，現場也將搭配防疫措施確保與會人員安全。

▲嘉南藥理大學與經濟部南區聯合服務中心、台南市工商發展投資策進會、台南市中小企業服務中心聯合主辦「2020創生論壇-新冠疫情後台灣經濟創生」活動，市長黃偉哲親臨與會，政務委員唐鳳應邀發表演說。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲除了熱情歡迎唐鳳政委到來，及肯定她在數位科技成就外，黃偉哲也以行銷在地農產品為例，來說明數位科技已相當普及，應用層面也越來越廣，希望數位行銷及支付可以成為地方創生解決方案之一，帶動在地經濟，更邀請大家組成「復仇者聯盟」來台南進行報復性消費，把三倍劵都用在台南。

▲嘉南藥理大學與經濟部南區聯合服務中心、台南市工商發展投資策進會、台南市中小企業服務中心聯合主辦「2020創生論壇-新冠疫情後台灣經濟創生」活動，市長黃偉哲親臨與會，政務委員唐鳳應邀發表演說。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新冠疫情趨緩後政府亦進行各項振興方案，為更瞭解未來如何配合政府政策重建經濟，特別邀請這次疫情中推動諸多防疫及便民方案之行政院唐鳳政務委員蒞校分享，與該校老師及各企業主互動討論，唐鳳政委先透過QR Code邀請與會貴賓加入討論版，以一貫親民風趣口吻，針對目前最夯的三倍劵開啟了今日演講，她表示自己的三倍券將以數位方式捐給40分之1移工教育文化協會，她同時分享台韓之間口罩地圖合作案例，鼓勵發問者可嘗試轉換立場擔任解決者角色，在線上社群中連結所有關注該問題的人，共同分享解決方案，沒有年齡限制，青銀共造將可包容不同面向，帶來更完整的成果。

▲嘉南藥理大學與經濟部南區聯合服務中心、台南市工商發展投資策進會、台南市中小企業服務中心聯合主辦「2020創生論壇-新冠疫情後台灣經濟創生」活動，市長黃偉哲親臨與會，政務委員唐鳳應邀發表演說。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲嘉南藥理大學與經濟部南區聯合服務中心、台南市工商發展投資策進會、台南市中小企業服務中心聯合主辦「2020創生論壇-新冠疫情後台灣經濟創生」活動，市長黃偉哲親臨與會，政務委員唐鳳應邀發表演說。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥校長李孫榮表示，今年遭逢疫情影響以致全球經濟衰退，但台灣創造了舉世矚目的防疫成果，後疫情時代中政府政策與產業佈局，勢必面臨重整與變革，也需要更細膩的默契與靈感，才能逆轉勝，相信唐鳳政委定能帶來許多的激盪與發想。李校長也在現場熱情邀約唐鳳政委於新學期再度蒞校來針對青年學子演講，訂下令人期待再相會。嘉藥長期推動大學社會責任實踐及在地創生，本次與台南市政府、產業及各台南市公協會等單位合作，就是希望一同來關懷疫後如何重建在地競爭力，為經濟復甦盡一份心力。

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