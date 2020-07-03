振興券促進消費？年輕人「有點無感」...羅智強感嘆：跟發現金有何差別？

▲振興三倍券。（圖／行政院提供）



記者邱茀濱／綜合報導

「振興三倍券」即將於7月15日上路！不過，台北市議員羅智強看完使用方式後，感嘆指出既然實體、數位振興券都可以找零，「那跟發現金，有什麼差別？」甚至認為政院的規定，也不會達到刺激經濟的效果。

羅智強今（3）日在臉書發文指出，他昨天問一位年輕朋友，會不會使用「振興券」，對方毫不猶豫說「當然會啊，2千元不花白不花」。但當他問說是否因此促進消費時，對方卻說可能不會，「甚至是有點無感」。

年輕人解釋稱，因為數位振興券綁定信用卡，只要半年內消費累計3千元，就會自動退2千元，更直言「誰的信用卡半年刷不到三千啊？」他只要「正常消費」，就能夠拿到2千元的退款了。

事後，羅智強看了「振興券」的使用方式，瞬間感嘆指出，其實消費得越方便，也就越容易「替代性消費」（就是去花在本來就會消費的部分），而沒有刺激經濟的效果。

最後，羅智強說，特別是經濟部說，實體振興券「不禁止找零」，而數位振興券是根本可以找零，「那跟發現金，有什麼差別？」

網友看完留言指出，「所以說政院，是多此一舉」、「拿一千元換3000券怎麼會是3倍呢？什麼邏輯」、「利潤就像麵筋，要洗一洗搓一搓，才會出現！」、「全世界最令人蹄笑皆非的振興方式，截至目前為止沒有搞清楚，也不想搞清清楚，$2000是很多膩？！」

▲台北市議員羅智強。（圖／記者湯興漢攝）



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