木藤條打到斷掉...繼父生母虐死6歲童　小哥哥加碼：還有鐵棍被帶走

▲桃園市6歲吳姓男童前年10月因偷吃家中食物與玩火等因素，慘遭吳姓生母與彭姓繼父聯手毆打昏迷，送醫治療2個月後不治。（資料照／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市6歲吳姓男童前年10月因傷重昏迷被送醫治療，2個月後不治身亡，因頭部與手腳等處出現骨折與腦出血等症狀，醫院通報警方疑似虐待致死，桃檢將涉嫌有重嫌的吳姓生母與彭姓繼父依傷害致死罪向地院聲押獲准；桃園地院3日以吳女與彭男依成年人故意對兒童傷害致死罪分別判處13年、13年6月有期徒刑，2人都未到庭聽判，本案還可上訴。

檢警調查，32歲的彭姓男子、32歲的吳姓女子涉嫌在2018年6月起常以管教6歲男童為由，以徒手或以木棍毆打男童，同年10月5日男童又遭毆打，晚間6時許，男童出現呼吸困難與嘴唇發紫狀況且陷入昏迷，家人發現緊急送醫，當時昏迷指數只有3。

醫護人員見男童全身新舊傷痕遍佈，懷疑遭到凌虐，立即通報警方處理，桃檢當時查出彭男因公共危險罪被判刑4月，將其逮捕直接發監執行，另傳訊男童生母吳女偵訊，檢察官當庭依家暴重傷害罪向法院聲請羈押獲准，但男童在醫院急救2個月後於同年12月4日宣告不治。

彭男偵訊時坦承曾毆打男童，以木藤條打到斷掉，吳姓生母則說，男童吵鬧就打他巴掌或拿藤條教訓；男童哥哥則指證，彭男曾拿鐵棍用力毆打弟弟，送醫隔天還偷偷把鐵棍交給朋友帶走等情事。

桃園地院認為，根據醫院驗傷證明，男童右後腦出血、出現重度缺血缺氧腦病變，且其左前、左後頭顱與下巴都被打得骨折，顯見受虐嚴重，此外，吳姓生母與彭姓繼父案發後始終否認犯行，對於虐待情事都避重就輕，法官合議庭審結依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，判處吳女、彭男13年與13年6月有期徒刑，本案還可上訴。

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