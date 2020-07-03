影／未婚妻家開超跑不能太寒酸...假新郎中壢銀樓挑定情物　17萬金飾拿了就跑

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區中平路銀樓3日下午發生銀樓搶案，身穿黑衣男子佯稱要購買金飾，業者挑了一條約價值約17萬餘元2兩多重金飾給男子試戴，未料男子試戴未久即奪門而逃，搭乘預先準備轎車逃逸，業者向警方透露，男子是店裡熟客，因此沒有起疑，未料卻趁店員疏忽之際抓起金飾就逃跑，涉案男子3小時後在台中霧峰被逮捕到案，詳細犯案動機仍有待警方進一步調查釐清，全案依搶奪罪嫌將移送桃檢偵辦。

▲桃園市中壢區中平路上某銀樓3日下午遭搶，宋姓嫌犯傍晚在台中市霧峰區被警方逮捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區中平路上某銀樓3日下午遭搶，警方在現場蒐證中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，下午2時40分左右，24歲的宋姓男子佯稱要與住在廈門的女子結婚了，希望挑選金飾，由於之前宋姓男子曾到店裡消費過，店員拿了多套金飾讓宋男挑選，宋男挑了一組重達2兩多金飾，價值約17萬餘元金飾說要試戴，卻趁店員不注意抓了金飾就往外奪門而逃，搭上轎車快速逃逸。

▲桃園市中壢區中平路上某銀樓3日下午遭搶，宋姓嫌犯傍晚在台中市落網後被警方押解回桃園偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

業者向警方說，宋姓男子進入店內就坐在櫃台前，一直向店員吹噓，未婚妻在廈門是有錢人，出門都開超跑代步，為不讓未婚妻沒面子，一定要挑選有份量金飾，不然會被其親友看不起等語，但沒想到卻會趁機行搶，店員也被其突然奪門而逃動作嚇了一跳。

中壢警方接獲報案後成立專案小組，針對搶嫌逃逸方向調閱沿線監視器，鎖定涉案宋姓男子追查，於傍晚17時許在台中市霧峰區豐正路查獲宋姓男子躲在某超商內，警方追查近200公里並在案發後3小時內火速破案，警方曾就金飾詢問下落，但宋男辯稱金飾已變賣了，警方持保留態度，正針對宋男行搶動機與做案過程進行調查中。

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