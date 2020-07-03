米客邦祭4新品　千元有找高CP值「智慧手錶」登台

▲Haylou Solar智慧手錶。（圖／米客邦提供）

記者邱倢芯／台北報導

近期疫情趨緩，大型活動人流再現。一年一度為期4天的「台北電腦多媒體展」3日於世貿一館展開，「米客邦」今年祭出四樣新品，搶攻粉絲荷包。其中「Haylou Solar智慧手錶」產品首次線下公開亮相、供粉絲現場試用體驗。

今年米客邦於多媒體展推出四樣預購新品展位。包含Haylou Solar智慧手錶、OJJ智慧指紋電子鎖、Jya鎏光檯燈，以及小白EC3全戶型攝影機雲台版。

米客邦指出，此次「Haylou Solar智慧手錶」為米客邦和小米有品首度代理合作，也為「台灣限定版」開發許多功能：如繁體中文介面、支援IOS內建地圖和蘋果健康，Android則支援Google地圖。

據了解，「Haylou Solar智慧手錶」功能包含，訊息來電提醒、30天續航力、心律、卡路里紀錄和睡眠監測之外，並具備IP68防塵防水等級，金屬機身外型，可替換錶帶也展現個人品味。

而「OJJ智慧指紋電子鎖台灣版」讓開鎖方式不再侷限於鑰匙，指紋、密碼、手機遠端遙控皆可開門。和一般市售密碼電子鎖最大的區別，「OJJ智慧指紋電子鎖」有即時的手機APP通知、隨時查看開門紀錄，以及24小時防盜保全系統，即使人不在家，完整防護讓人更加放心。其電力續航10個月，也能支援USB緊急供電。

▼OJJ智慧指紋電子鎖。（圖／米客邦提供）

「Jya 鎏光檯燈」提供5檔觸控亮度調整及近遠光調節，柔和展現居家氛圍。鋁合金外型，無線設計讓生活不受「線」，全面提升居家室內質感。「小白EC3全戶型攝影機雲台版」擁有超廣域270度旋轉角度、全彩高清夜視，錄製15秒影像，只需使用手機就可遠端輕鬆操控。更有雙向語音、遠端發動警報、內建Wi-Fi熱點等實用功能。