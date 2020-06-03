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三度迎戰東奧！「跨欄一哥」陳傑Hold住跑步信念　挑戰金牌傳奇

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Garmin新品-「跨欄王子」陳傑。（圖／記者周宸亘攝）

「跨欄一哥」陳傑力拼第三度挑戰奧運，期待成功跑出屬於自己的金牌傳奇。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪菱鞠／台中報導

台灣「跨欄一哥」陳傑去年出賽拼了一整年，原本穩拿東京奧運門票，卻被賽期延後一年亂了步調，面對世界田徑總會重新計算積分，長期以來的訓練計畫也必須重擬訂，讓他坦言多少受到了影響，但轉念一想，正好可以利用難得的延賽「機會」使自己重新歸零，努力調整到最佳狀態，在備戰中爭取每次的進步，期待第三度挑戰奧運成功，寫下金牌傳奇紀錄。

2012年，年僅20歲的陳傑代表國家首征戰倫敦奧運，相隔4年又再挺進2016里約奧運殿堂，僅管結果不甚理想，皆差那麼一點而止步，一度感到灰心、沮喪，2次奧運參賽經驗仍收獲不少，為了第三度叩關2020東京奧運，他去年全力拼積分達標，在4月亞錦賽400欄更飆出生涯48秒92最佳成績，排名世界第21位，但幾乎沒有給自己太多休息時間，隨即投入訓練及下一場賽事，就擔心準備不足而錯失眼前機會。

「跨欄一哥」陳傑（圖／陳傑經紀人提供）

▲陳傑今年接連參加港都盃及新北市全國青年盃兩場比賽。（圖／陳傑經紀人提供）

重新檢討訓練計畫　不被東奧延期影響

「聽到要再延一年，覺得打亂了4年的準備節奏，心裡難免出現疲乏，因為又要持續高強度訓練整整一年的時間」，而相較於身體負荷的疲累可以藉由休息代謝掉，其實壓力更大的是持續緊繃、糾結的心理負擔。

面對奧運等級的身心壓力，陳傑調適自我的作法相當具有文青風，「因為我平常就有閱讀習慣，可以增加知識，又能從中找到其他訓練方法，像這樣透過看書來分散注意力，幫助自己歸零，也可以徹底檢討從去年到現在有哪些地方可以改進，才不至於比賽完又接著訓練，一直維持在高強度訓練中。」

▲▼Garmin新品-「跨欄王子」陳傑。（圖／記者周宸亘攝）

▲除了運動，陳傑也經常看書充實自我，尤其是閱讀其他運動員的自傳，像是陳彥博、陳金峰、馬里安諾‧李維拉等人，從中了解他們遇到壓力時如何處理，自己也能作為參考。（圖／記者周宸亘攝）

在技術層面上，除了從過去比賽影片分析檢討、修正動作，平時一般訓練也不斷做好基本功之外，與以往最大不同是，為了精準掌握每次訓練狀態以及長期的身體趨勢，陳傑力推時下越來越受重視的「科學化訓練」，用智慧化數據取代土法煉鋼，讓訓練更有效率事半功倍，做得紮實有質量，看到整體成效也加強弱點。

「去年全運會結束後該休息的時間正好可以挪到現在，從低強度訓練開始，然後慢慢增加，9月開始進入冬訓，好好為明年其他積分賽事做衝刺。既然多了時間，就能更努力去準備，把之前能修正、調整的部分做到更好。」沈澱自己且平常心以對，理性不被亂了陣腳，冷靜檢視調整目前訓練內容。

▼Garmin新品-「跨欄王子」陳傑。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Garmin新品-「跨欄王子」陳傑。（圖／記者周宸亘攝）

▲為了跑得更遠、跨得更高，陳傑在技術層面利用科學方式讓自己準備更精準。（圖／記者周宸亘攝）

運動科學化調整訓練內容　不再憑感覺

陳傑的訓練課表中除了田徑項目：跑步、跨欄，也鍛鍊欄架技術、速耐力、爆發力，另需要核心訓練、重量等不同項目加以輔助，而如果仔細觀察，可以發現2017年起，他手上也戴起GARMIN的標誌性系列FORERUNNER運動跑錶。他表示平時最常使用包括心率、訓練分析、訓練強度、訓練負荷、睡眠時間及音樂等功能，不僅可以追蹤每一次的運動強度和效果、身體是否疲勞，還能紀錄每一天的狀況且持續追蹤。

此外，為達最有效率的訓練成效，他還會搭配跑步動態感測器，進一步分析步頻、步伐振幅、移動效率等，藉此修正跑姿及跑步效率；睡眠監測功能也是對他而言很重要的維度，能了解自己深、淺度睡眠的佔比時間、有沒有達到恢復的區間質量，以此為基準隨時調整隔天訓練計畫。內建的音樂功能也是個人練跑時的必要工具，搭配SPOTIFY熱門歌單的快節奏音樂，讓訓練一點不無聊，其他日常功能還包含悠遊卡支付、買飲料或是搭車等，相當生活實用，出門不帶手機跟錢包也能到處趴趴走。

「跨欄一哥」陳傑（圖／陳傑經紀人提供）

「跨欄一哥」陳傑（圖／陳傑經紀人提供）

「跨欄一哥」陳傑（圖／陳傑經紀人提供）

▼▲GARMIN FORERUNNER 945全方位鐵人運動腕錶，讓陳傑可以紀錄每一天的狀況且持續追蹤，以科學化數據為準隨時調整訓練內容。（上圖／陳傑經紀人提供、下圖／記者周宸亘攝）

Garmin。（圖／資料照，後製）

陳傑說，以前只能憑感覺測猜測心率，或是只在接近比賽時才戴上心率表搭配心跳帶，來了解熱身強度、訓練質量等是否達到效果，但總會出現明明感覺狀況很好、成績卻不理想，反之亦然，由於對職業運動員來說，快就是快、慢就是慢，連0.01秒都要很計較，標準不能有模糊地區，最直接明顯的就是持續性的數據判斷，在同為選手的學長推薦下開始嘗試戴Garmin智慧運動腕錶來搜集數據，分析每一次的練習，開啟科學化訓練的習慣。

「跨欄一哥」陳傑（圖／陳傑經紀人提供）

▲▼每秒都全心投入訓練，把握每一場比賽機會。（上圖／陳傑經紀人提供、下圖／記者周宸亘攝）

▲▼Garmin新品-「跨欄王子」陳傑。（圖／記者周宸亘攝）

堅持＆專注當下　珍惜每一場比賽

僅管疲累、也有厭倦的時候，但只要一想到過去多場比賽太執著在贏，導致實力完全沒有發揮出來，賽後那種極度失望、懊悔沒有展現平時練習水準的心情，尤其是印象最深刻的2014仁川亞運那一年，都在在提醒著他要繼續全力以赴，堅持且專注的爭取每一秒進步，把每秒都投入訓練，「適當的壓力是好的，尤其一想到運動生涯到某個歲數之後就要退役，更會好好把握、珍惜每一場比賽機會。」

無論賽事規模大小，參賽經驗無數的陳傑透露站在起跑點前還是會緊張，內心裡每分每秒都在對著自己說「加油、撐下去」、「已經辛苦那麼久了，堅持下去」，就像他一直記得林書豪闖蕩NBA教會大家的「相信自己，就算全世界都不相信你」這句話，時刻激勵著他要堅定自我，比賽場上不要想太多、不要被影響，「我就是專注盡全力去跑，享受比賽，想像自己可能沒有下一趟了，就更要把握。」

陳傑從小就對運動很有興趣，直到上高中才開始接受正式訓練，往田徑方向努力，就算過程再苦再累、比賽有贏有輸，踏上運動員至今從未有過放棄念頭，他始終相信自己可以做得更好，所以不斷與自我挑戰，希望更快、更遠、更強。他以自身經驗勉勵正在努力中的運動員，每位成功的運動員都是經過持續不斷的努力、付出，堅持住每一刻才有機會，所以不要為了1、2場比賽或訓練表現不佳而喪失鬥志，作為一名選手，應該懷抱更多希望、比別人更堅持，總有一天一定能有所突破，證明每一秒的投入都是值得的。

Garmin-陳傑（圖／品牌提供）

Garmin FORERUNNER 245MUSIC前進東京 信念版（圖／品牌提供）

▲Garmin限量版新品「Forerunner 245Music前進東京 信念版」，鼓勵跑者堅定對跑步的信念。（圖／品牌提供）

雖然2020東京奧運延期、戰線拉長，智慧穿戴裝置品牌GARMIN力邀每一個跑者Hold住對跑步的信念，伴隨每一個運動員挺進2021年，特別推出限量200只、日本設計團隊監製的「FORERUNNER 245MUSIC前進東京 信念版」，小細節處處都有特殊意義，象徵競技、勝利的紅白撞色錶帶、面盤配色，搭配金色的按鍵設計、日本第一高峰富士山的專屬錶面設計，展現跑者追求速度的熱血因子以及內心對於獎牌的渴望，鼓勵每一位跑者在艱難時刻中不要放棄，越是逆風越要堅定意志，朝著目標跑出屬於自己的傳奇。

長期支持基層運動員的Garmin更推出買一捐一公益活動，購買限量「Forerunner 245 前進東京 信念版」，品牌即捐贈一只Forerunner 45給學生運動員，三度征戰奧運跨欄國手陳傑，陳傑與世界四大極地超馬總冠軍陳彥博、極地超馬創業家-林義傑林義傑…等人也共襄盛舉，邀請市民跑主們接力信念與希望予體壇潛力新星。

了解更多：https://www.garmin.com.tw/event/2020/forerunner-245-music/?utm_source=ettoday&utm_medium=ad&utm_campaign=forerunner245music&utm_content=advertorial

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