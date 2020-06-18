三星正式推出「健康監測」功能！　可透過Galaxy Watch測量血壓

▲Galaxy Watch Active2。（圖／Samsung）



記者謝仁傑／綜合報導

三星今（18）日宣布，它們的健康監視器應用程式正式通過韓國食藥安全部（MFDS）的批准，即日起韓國的Galaxy Watch Active2用戶可以透過「Samsung Health Monitor」應用，來進行血壓追踪。

Galaxy Watch Active2 具備最先進的健康功能，提供用戶一系列健康服務，包括運動監測、睡眠監測、血壓追蹤等，使用戶可以輕鬆地監控健康狀況。用戶只要透過在 Galaxy Watch Active2 和 Galaxy 手機上都安裝「Samsung Health Monitor」應用，再將手錶軟體更新到最新版本，就可以自動將App安裝在 Galaxy Watch Active2 上。

據外媒《THE VERGE》報導，Galaxy Watch Active 2仍無法完全替代傳統的血壓帶，實際上用戶每個月需要校準一次應用程式，基於光學感測器只能從技術上測量血壓變化，無法自行給出準確的讀數。

三星表示從第三季開始，Health Monitor 還會支援ECG（心電圖）的心臟監測功能，這是蘋果2018年在 Apple Watch Series 4 引入的功能。目前三星尚未宣布這些功能何時會在韓國以外的地方開放，一方面這類功能也需要經過當地監管機構的批准。

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