外出途中見騎士摔車　嘉市義勇特搜分隊長鄭榮貴學以致用救人





▲熱心義消鄭榮貴(圖中)路過，見女傷者倒地急忙上前協助關心處理。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府消防局2日晚間獲民眾報案指稱，民生南路上發生車禍急需救援，立即派遣第二大隊第二分隊救護車前往救援。 救護人員到達時發現一輛機車停在路中，現場有一名44歲女傷患坐在路邊椅子上，旁邊有一位熱心義消人員鄭榮貴已在現場幫忙評估傷者及包紮傷口。

▲熱心義消鄭榮貴協助處理女傷者傷勢。（圖／記者翁伊森翻攝）

救護員到場時先上前評估患者生命徵象，傷者意清楚並無頸椎受傷疑慮、右臉頰及右膝擦傷，現場給予包紮止血處理後準備送醫。朱姓傷者表示，她騎車時突然腦筋一片空白後自摔，倒地後暈厥不醒，正好有人叫醒她並將她攙扶到路邊椅子休息。經詢問後才知道是熱心義消鄭榮貴開車路過正好目擊該女騎士摔車，基於本能反應立即下車協助並安撫。

警方到場後發現傷者機車下方有卡一個背包，了解後疑似騎士放在腳踏墊的背包掉落造成分心而摔車。詳細車禍肇事原因由警方調查中。 市府消防局呼籲，安全是回家唯一的路，騎機車載運物品應固定牢固，避免掉落造成危險。

鄭榮貴曾在台南0206地震協同嘉市消防局特搜隊前往救災，更在支援維冠金龍大樓倒塌搜救任務，不慎遭大鋼牙機具咬碎、彈射的鋼條射中左大腿內側，雖不慎受傷。但對於救災救難他仍樂此不疲，現職嘉義市義勇消防總隊副總幹事兼嘉義市義勇特種搜救分隊分隊長。

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