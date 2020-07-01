257名境外生申請來台教育部核准　2日82人將入境達高峰

▲香港境外生抵台。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者許展溢／台北報導

境外生陸續返台，教育部今（1日）表示，6月17日經指揮中心同意優先開放11個低風險國家、地區應屆畢業境外生返台就學，指揮中心今已宣布再增加寮國、柬埔寨2國，將配合指示辦理。截至目前共257名境外生申請通過，只有32人完成入境，預計明天會有82人入境。

教育部表示，為確認境外生入境後順利銜接交通接送至防疫旅館，避免學生四處散開造成防疫破口，教育部與學校已在6月26日於桃園國際機場啟用境外生報到單一櫃檯，截至7月1日下午5點，名冊核准入境人數為257人，已完成入境32人。另外，明天預計82名境外生入境，也是開放以來，人數最多的一次。

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▲機場設置輪值的單一櫃台協助境外生來台防疫後續。（圖／記者楊熾興翻攝）



教育部指出，寮、柬兩國尚未返台的學生人數約30人，其中屬於目前開放對象的應屆畢業生約4人。有關啟動大學學校宿舍作為檢疫場所部分，教育部指出，已報請指揮中心同意之方案，學校如執行境外生校外居家檢疫的管理措施完善。

教育部進一步說明，且校內外已備妥業經地方衛政單位檢核符合檢疫場所規格之獨棟宿舍及獨層宿舍，則教育部將依整體境外生檢疫狀況、該校校園防疫準備等條件，預計將於暑假期間開放啓用校內外合格之獨棟宿舍及獨層宿舍。

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