快訊／台美關係升級！　外交部宣布：恢復設立駐關島辦事處

▲關島。（圖／關島觀光局提供）



記者陶本和／台北報導

外交部3日表示，外交部經與美國政府協商並獲同意，將在美國關島恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」，各項籌備作業正進行中。

外交部表示，在2017年決定暫停駐關島辦事處運作，不過考量外交部預算自2018年逐年成長、台美關係升級成「全球合作夥伴」及太平洋戰略地位的重要性，因此決定於2020年恢復設立駐關島辦事處。

外交部指出，近年太平洋戰略局勢變動，美國於2018年提出「印太戰略」，提升印度洋－太平洋的戰略地位，並於隔年分別發布「印太戰略報告」及「自由開放的印太區域：推進共享願景」報告，除再次強調太平洋地區的戰略重要性外，其內容也與我國政府積極推動「新南向政策」致力深化與印度洋－太平洋地區的經貿商務與文化連結有所結合。

外交部表示，復設駐關島辦事處將可加強我國與西太平洋地區的整體經貿交流及合作關係，有助深化我國與太平洋友邦關係的經營，增進多邊互動。

外交部指出，2017年及2018年關島時總督卡佛（Eddie Calvo）率團訪臺期間，更當面向總統表達盼我國駐關島辦事處重新運作的可能性，以強化雙邊觀光經貿交流。

外交部指出，台灣與關島仍維持緊密經貿關係，我國企業如麗寶建設、兆豐保險、第一商業銀行、亞洲水泥、中華航空公司等均在關島投資。我方推動關島醫療旅遊，遊客來臺轉診也漸展成效，著眼醫療觀光前景，台安醫院及中國醫藥大學附設醫院也與關島當地醫療院所展開密切合作。

外交部指出，未來我國在美國館處數量將增加到13處，包括華府、紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖、休士頓、芝加哥、夏威夷、丹佛、邁阿密，以及即將復設的關島，進一步增進我國與美國在經貿、觀光及文教交流等各層面的深厚互利關係。