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「鯨豚媽媽」曾提訓練白海豚轉彎　環團反對周蓮香出任考試委員

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▲▼環團不支持周蓮香教授擔任考試委員。（圖／台灣蠻野心足生態協會提供）

▲環團不支持周蓮香擔任考試委員。（圖／台灣蠻野心足生態協會提供）

記者許展溢／台北報導

立法院下週進行考試委員被提名人審查會和人事同意權投票，其中台大教授周蓮香以保育專業被提名，被稱「鯨豚媽媽」，環保團體今(3日)召開記者會質疑，多年來周蓮香接受威脅瀕危物種「台灣白海豚」開發計畫委託，還在國光石化開發案時為開發單位提出訓練白海豚轉彎方案，沒堅守保育立場，根本不適任。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政律師認為，考試院考試委員自律規範第二條「考試委員應秉持公正無私精神，保持超然客觀立場」。環團從過去監督許多開發案環境影響評估、推動白海豚與海洋保育政策經驗，周蓮香並不具有公正無私、超然客觀立場。台灣媽祖魚保育聯盟文魯彬理事長說，周蓮香長期接受開發單位環境影響評估調查計畫，開發單位提出的減緩對策，國際保育學者並未認同。

▲▼考試委員　周蓮香（國立台灣大學教授，有鯨豚媽媽的暱稱）。（圖／ETtoday攝影中心）

請繼續往下閱讀...

▲周蓮香有鯨豚媽媽的暱稱。（圖／ETtoday攝影中心）

台灣白海豚保育國際顧問團陳昭倫博士表示，周蓮香長年接受政府行政單位，以白海豚為例，農委會林務局、工業局等調查計畫，同時也接受當年國光石化開發單位委託計畫，並簽署相關保密協定，造成許多相關研究資料無法公開，導致在保育相關策略遲遲無法得到正確科學數據的支持而延宕。

彰化縣環保聯盟執行秘書吳慧君表示，周蓮香在眾多中部高汙染重大開發案中，接受開發單位的環評調查計畫，這些開發案包含彰工火力電廠、台塑六輕、國光石化、離岸風機、台中港外廓堤天然氣接收港等開發案，周蓮香都站在開發單位立場，甚至提出令人詬病的減輕對策，如國光石化訓練白海豚轉彎一說，且明知調查不足，也未盡鯨豚媽媽責任，要求暫緩鄰近白海豚棲地的近岸離岸風場。

環團強調，周蓮香「球員兼裁判，研究數據未公開」，有嚴重利益衝突疑慮，目前已有27個團體連署，請朝野立委不要支持周蓮香擔任考試委員，也請朝野立委監督部分學者同時接受開發單位、政府預算，又擔任政府相關審查委員的亂象。

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