單獨看違章…工廠拉鐵門關住稽查人員　慘遭威脅：不能登記

▲違章工廠回報系統3月底上線後截至目前有160件民眾回報。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）



記者許展溢／台北報導

地球公民基金會今（1日）指出，根據違章工廠回報系統3月底上線，截至目前有160件民眾回報案件，90件實際檢舉，但檢舉到地方政府後，僅有3件裁罰，1件成功協調自拆，質疑政府信誓旦旦說要做斷水斷電，至今1件都沒發生外，各縣市稽查人力不足，更曾發生單獨前往慘遭工廠威脅，被鎖在工廠中。

地球公民基金會表示，去年此時，《工廠管理輔導法》增修「2016年5月20日後新增建之工廠」應立即斷水斷電及拆除之條款。經濟部強調2019年將完成新增工廠清查工作，以利完成「全面納管」目標。但直到今天，經濟部都尚未公開清查數據。「沒有數據」讓縣市政府可以兩手一攤稱「新增的未登記工廠是黑數」因而無從執法。

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地球公民基金會指出，160件中，以彰化縣25件最多，其次為台中19件，但斷水斷電一件都沒有，經地基金會電話追蹤，許多案件至今無處分原因除「找不到廠主，擇期再稽查」外，還有地方政府不同局處間在違章工廠管理上「權責不清」，導致各單位皮球互踢。

▲環團質疑，政府信誓旦旦說要做斷水斷電，至今1件都沒發生。（圖／地球公民基金會、不具名民眾舉報提供）



工輔法修法已1年，地球公民基金會認為，各縣市經發單位（如經濟發展局、產業發展處等）在這麼長的時間內，卻未好好依據中央法規自行訂定「未登記工廠裁量基準」。誇張如彰化、屏東仍維持2010年版本，就算最與時俱進新北、南投，也不過是2018年通過的裁量基準；以上都未與工輔法2019年版本接軌。新舊不接結果，造成地方政府對新增工廠目前仍採罰款優先，而非按照工輔法28-1條所揭示，「應即依法停止供電、供水及拆除」。裁罰標準的不一致造成不公平，更會造成違章工廠沒有消失，只是逃竄。

地球公民基金會提到，在所有回覆中最讓人無力的回應莫過於「大門深鎖，擇期再查」。由於地方稽查人力有限，如被檢舉最多的彰化僅有8位人員，稽查次數大幅不足；要現場抓到工廠違法證據，稽查人員更必須有足夠魄力才可能辦到。某縣市稽查人員就曾抱怨同事因單獨前往稽查，執法過程慘被工廠人員拉下鐵門鎖在裡面，威脅不能把他們登記為違章工廠的恐怖經驗。

地球公民基金會認為，要使經發單位主責工輔法發揮效力，必須同時有地方首長決心與跨單位努力才能完成。如新北市政府由地方首長召集跨單位的公共安全稽查處理小組，讓不同業務單位能夠相互補足，而非相互推卸責任。同時，此舉也能將「非工廠」的農地違建納入應積極查辦的範圍內，避免經發單位囿於工廠認定標準，將產業行為切割開來，僅處理部分違規。

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