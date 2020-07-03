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炫霓紫、櫻花粉手刀快搶！屈臣氏網店7／6開賣中衛口罩2,700盒　

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▲▼屈臣氏7／6網路開賣中衛口罩2,700盒　 。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏第四波中衛口罩於7/6(一)開賣。（圖／翻攝自中衛FB、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

屈臣氏公布第四波口罩將於7/6(一)於門市及網路同步開賣，實體門市獨賣台灣製造的匠心醫用級口罩，大家最關心中衛醫療口罩也將於網路商城獨家開賣，共有炫霓紫、櫻花粉及天空藍可選擇。

▲▼屈臣氏7／6網路開賣中衛口罩2,700盒　 。（圖／品牌提供）

▲▼屈臣氏7／6網路開賣中衛口罩2,700盒　 。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏實體店面販售匠心醫用級口罩。

進入後疫情時代，大家戴口罩除了戴安全，更追求戴美觀。屈臣氏宣布7/6（一）於門市及網路同步開賣口罩，實體店面提供台灣製匠心醫用級口罩，包含成人平面、成人3D版與婦幼平面，三款共計5,520盒，由於各門市進貨數量不同，建議民眾出門購買前可先致電欲前往門市確認到貨狀況。

▲▼屈臣氏7／6網路開賣中衛口罩2,700盒　 。（圖／品牌提供）

▲想搶到中衛口罩，手腳得快。

每每上架都秒殺的中衛醫療口罩，7/6（一）也將獨家於網路商店開賣2,700盒，備有熱門色炫霓紫、櫻花粉及天空藍供選擇。此外，7/10（五）網路商店將補進1,800盒，除了既有的櫻花粉和天空藍，更加入酷黑色。品牌表示會持續週週進貨，盡力滿足民眾的口罩需求。

►►其他藥妝通路口罩販售資訊如下：

▲▼藥妝「振興三倍券優惠」開打。（圖／品牌提供）

〔康是美〕

▲▼ 藥妝口罩更新 。（圖／品牌提供）

▲康是美強調口罩週週補貨。

每週五固定補貨200萬片MIT台灣製造的恒大醫用口罩，單盒50片裝，售價299元，每人限購一盒，今（7/3）也有口罩陸續到貨，可以去康是美門市碰碰運氣。

▲▼ 藥妝口罩更新 。（圖／品牌提供）

〔寶雅〕

▲▼ 藥妝口罩更新 。（圖／品牌提供）

▲除了販售萊潔丹寧玫瑰色，其他廠牌口罩也不定期陸續補貨中。

寶雅推出萊潔丹寧玫瑰色應戰，細看還有丹寧的紋路，自上周（26日）開始由北部鋪貨，昨日（7/2）南部已全數到貨，每人限購一盒，全台限量5000盒售完為止。

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