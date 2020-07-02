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守護台南市民安全　消防局舉辦救災有效使用泡沫原液教育訓練

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▲台南市消防局在佳里分隊辦理泡沫原液教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局在佳里分隊辦理泡沫原液教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局在2日上午9時30分於佳里分隊辦理泡沫原液教育訓練，由於2020年度消防局藉由消防署預算不足由市款支應下，採購泡沫比例混合器與低膨脹泡沫瞄子26組，配發消防局主力分隊與次主力分隊使用，為此辦理使用教學外，亦針對近年來消防局採購泡沫原液進行說明與介紹。

使用水進行滅火對消防人員來說是司空見慣，但面對因油類或與極性溶劑所發生之火災案件，實非可用水直接滅火，為此常見大樓地下停車場或高科技廠房在建造時，均會建置泡沫系統因應，雖這些系統固定於室內建築內，且國內有法規進行規範，但救災人員一開始抵達現場，面對大火不可能馬上深入火場，如經判斷無法以水進行滅火時，將從外部以泡沫進行滅火，此時就需要泡沫比例混合器搭配水帶與低膨脹泡沫瞄子，以外部噴射泡沫方式進行火勢覆蓋。

▲台南市消防局在佳里分隊辦理泡沫原液教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在泡沫選擇上，消防局近幾年採購為水成膜泡沫原液與耐酒精型泡沫原液兩種，水成膜泡沫原液用於一般油類火災使用，經由泡沫比例混合器，以虹吸原理將水（97％）與泡沫原液（3％）依比例進行混合，經由水帶將混合後的泡沫水傳送至前端低膨脹泡沫瞄子，前端低膨脹泡沫瞄子藉由泡沫水流動壓力與空氣混合產生泡沫，達到滅火效果，而耐酒精型泡沫原液亦以相同原理產生泡沫，但不同處在於水（94％）與泡沫原液（6％）混合比例，以及滅火適用範圍為與水相容之極性溶劑。

▲台南市消防局在佳里分隊辦理泡沫原液教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲非常重視救災安全，希望藉由消防局舉辦泡沫原液教育訓練，可以加深第一線災害搶救人員對泡沫與相關裝備器材的了解，並深化建立救災現場人員操作與應變能力，提供本市市民生命財產安全更有保障，以展現本人守護安全大台南之決心。

消防局局長李明峯表示，面對科技日新月異的今天，消防局災害搶救裝備器材亦不斷更新與提昇，早期為使用泡沫瞄子產生泡沫進行滅火，需要一手提泡沫原液、一手拿瞄子才可進行，現今可分成泡沫比例混合器與低膨脹泡沫瞄子兩部分同時進行，大大減輕消防人員救災負擔，未來消防局仍將持續汲取新知推動科技救災，以減少消防人員因救災發生傷亡之憾事發生。

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