採證過程曝…台版CSI真實上演！鑑識官重現血淋淋「雙屍命案現場」

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命案發生後，刑事鑑定人員會前往該案發地點採證，確保現場遺留下的物品、血漬等，未來於調查、審判時能夠派上用場作為有力的跡證；根據《東森新聞》報導，台中市警局刑事鑑識中心就在訓練用的「現場重建教室」，重建「雙屍命案現場」，還原他們搜證的程序，真實上演「台版CSI」。

▲▼台中市刑事鑑識中心於「現場重建教室」還原命案現場樣貌，模擬採證過程宛若電影CSI場景。（圖／東森新聞，下同）

這起模擬雙屍命案現場主軸，是台中一戶民宅內，男主人、女主人雙雙喪命於此，血腳印、垃圾桶證物、現場拉封鎖線，任何細節都不放過；台中市刑事鑑識中心專員楊嘉銘則表示，由於是模擬訓練，為避免訓練室受到汙染，他們會用影印的方式，呈現血手印、血腳印。

鑑識官並非一到現場就採證，而是先巡現場一圈後，再針對屍體的部分進行搜採，假設男子胸口遭刺，他們會測量傷口大小後，拍照存證，而一旁出現的血跡、體液會使用「多波率光源」偵測，若真的無法清楚辨識，則會透過其他方法來顯現。

除了採證外，更重要的是死因為何，鑑識官也得釐清案情的來龍去脈，尤其是雙屍命案還得推測死者有無「先殺人再輕生」；而台中市警局刑事鑑識中心提到，未來像是槍擊案、搶案可能出現的子彈，也會一併模擬現場搜證，像是找到槍枝後比對現場的彈底痕跡等，確認兇手使用的槍枝，即便只是訓練室，他們還是把案發現場呈現地相當逼真。



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