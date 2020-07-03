美單日確診破五萬！德州染疫人數翻倍　州長祭新規「未戴口罩」罰7300

▲德州州長規定在公共場合必須攜帶口罩。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

全美新冠肺炎確診數突破273萬人，且每日確診人數超過5萬例，遠高於4、5月高峰期的數量，有36個州的確診率出現上升趨勢，這也導致至少23個州暫停了重啟計畫。德州州長更頒布新規定，只要該郡出現20例以上確診，外出就必須攜帶口罩，否則將面臨最高250美元（約台幣7350元）的罰款。

美國近日單日確診數都突破5萬例，目前全國確診數達273萬5554例，死亡人數為12萬8684人。目前共有36個州的確診率出現上升趨勢，至少23個州暫停了重啟計畫。傳染病學家福奇（Anthony Fauci）指出，過去幾周各地解封之後，民眾開始不戴口罩上街或是違反社交距離規定，「如果不遵守規定，我們會陷入嚴重的困境。」

過去2星期中，疫情在亞利桑那州、德州與佛州最嚴重；佛州2日通報1萬109例新增病例，邁阿密海灘重新恢復宵禁令，南佛羅里達海灘在7月4日獨立紀念日週末長假前已關閉，並將限制旅館與公寓大樓游泳池的使用。

另外，德州2日確診數達8000多例，創下歷史新高，兩周前僅2400例。德州州長阿博特（Greg Abbott）除了限縮重啟計畫，將酒吧、餐廳的室內座位開放量從75％降至50％之外，更頒布新法令，規定只要該郡確診人數在20例以上，外出就必須攜帶口罩，否則將面臨最高250美元的罰款。

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