蔡壁如嘆不懂年輕人愛跟風　王婉諭諷民眾黨：那還推18歲公民權

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者游宗樺攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣民眾黨立委蔡壁如2日接受廣播專訪時感嘆，年輕人只會一直跟風支持民進黨，「不曉得怎麼跟現在社會的年輕人溝通，民進黨這樣他們真的都OK嗎」。對此，時代力量立委王婉諭表示，蔡壁如如果真的看不懂年輕人，那民眾黨推18歲公民權是為了什麼，「不懂年輕人還推18歲公民權，難道不是在跟風跟流行嗎」。

蔡壁如2日接受專訪時表示，「不曉得怎麼跟現在社會的年輕人溝通，民進黨這樣他們真的都OK嗎？」，並直言現在網路上的年輕人沒辦法進行理性討論，但現實社會中實際接觸到的年輕人，好像又不是這樣子，網路世界不知道怎麼辦，因為民進黨有太強大的行政資源。

蔡壁如說，現在年輕人沒有在管內容，還透露民眾黨有做過民調，結果顯示要等到超過30歲後，才會去真正理解事情的本質是什麼，因為20幾歲還在讀書，就是在跟風跟流行。

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，王婉諭表示，當自己聽到後原本還不太相信、以為是誤會，畢竟民眾黨先前也支持18歲公民權，並表示「台灣的未來由青年作主」，要讓青年參政、政治年輕化，但看完該節目內容後，確實真的是蔡壁如本人所說的話，「這樣的論點，我完全沒辦法苟同」。

王婉諭指出，自己的團隊有超過一半以上的夥伴都不到 30 歲，所認識的許多年輕人，也都非常有自己的想法，更積極參與公共事務，顯示年輕人不只有關注公共議題的熱情，他們更具備能力，為社會帶來改變。

王婉諭納悶，蔡壁如如果真的看不懂年輕人，那民眾黨推18歲公民權是為了什麼，「不懂年輕人還推18歲公民權，難道不是在跟風跟流行嗎」。

王婉諭認為，政黨的其中一個使命，就是傾聽民意、促進社會對話，讓複雜的社會議題能夠更貼近人民，需要所有人的力量，才能一起創造更好的台灣。

王婉諭強調，年輕人勇敢表達自己的意見，不代表他們只會跟風；年輕人參與社會、關心時事，也不代表他們只會跟流行。從野百合到太陽花，都再再證明了，年輕世代的動能與衝勁，能讓我們的社會保持活力與熱情。

王婉諭也說，就像民眾黨先前所說的，台灣的未來應該是由青年作主，也期待民眾黨委員可以早日看懂年輕人，因為18歲公民權需要朝野不分黨派共同推動。

其他人也看了這些...

►洪孟楷被控偷襲邱議瑩 國民黨團怒嗆不實指控：打人是民進黨的專業

►國民黨公布「污點事件簿」：陳菊遭監院調查總數58件、市府貪瀆和偽造文書總109件

►國民黨嗆撤換陳菊 蔡英文回擊：絕對比馬英九提的名單更進步

更多熱門新聞...

►林俊憲譏國民黨占立院「紙蓮花行動」：再不檢討脫序行徑遲早被淘汰

►江啟臣撂話沒完沒了…高嘉瑜一張照打臉 「國民黨一個都沒來、是在怕什麼？」

►看國民黨霸佔議場…陳水扁：連議事抗爭都不會、比太陽花學運差多了



►振興一下我們的美麗