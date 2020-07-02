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不只收賄500萬還想求官位　前調查專員掩護潤寅詐貸…因黑歷史升遷不成

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▲▼ 涉協助掩飾潤寅詐貸472億！台北市調處郭姓前調查官(圖)疑似透過金主洪村騫收賄賂。（圖／記者劉昌松攝）

▲前調查官郭詩晃涉嫌收賄掩護潤寅詐貸案，還請託他人喬升遷。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前調查局台北市調處調查專員郭詩晃，涉嫌收受潤寅董娘王音之500萬元現金賄款，協助將潤寅詐貸案以查無不法「列參」，掩護潤寅持續詐貸472億元，檢調追查發現，郭除了收賄外，還疑似請託送錢的中間人、洪村騫協助喬升官，但因郭本身就曾被懷疑洩漏偵查機密的黑歷史而失敗，台北地檢署2日再次傳喚洪出庭釐清相關案情。

郭詩晃在2013年間，就曾因偵辦記者、主播、藝人聯手炒作碩天科技股票案時，疑似洩漏偵辦進度給當事人，被檢察官約談，但當時他否認洩密，因未被查出事證，持續在台北市調處任職，直到2016年間，調查局接到情資，潤寅集團內部資金流動異常，郭獲指派負責調查。

▲▼ 涉協助掩飾潤寅詐貸472億！台北市調處郭姓前調查官疑似透過金主洪村騫(圖)收受賄賂。（圖／記者劉昌松攝）

▲檢察官傳喚潤寅金主洪村騫釐清行賄調查官過程。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

而負責操盤潤寅詐貸的董娘王音之得知公司員工遭調查局約談後，為免東窗事發，透過常幫助潤寅周轉的洪圓建設老闆洪村騫幫忙牽線，並由洪代墊500萬元現金，送到郭的母親住處行賄，王音之事後再開票還錢給洪。

檢調日前發動搜索約談時，郭始終否認收賄，被聲押禁見獲准，不過據了解，多名同案被告指證，郭不但收了錢，還曾開口希望洪、王能協助關說，讓他在退休前獲得升遷機會，只是因為郭本身曾涉洩密的黑歷史無法撼動，郭只能在退休前1年，將潤寅案「列參」，掩護潤寅集團持續詐貸到2020年爆發為止。

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