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472億潤寅詐貸案外案！前調查官涉收賄500萬放水　檢方聲押3人

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記者劉昌松、黃翊婷／綜合報導

潤寅詐貸案外案！台北地檢署懷疑潤寅公司負責人之一的王音之在案件爆發前，曾透過洪姓友人以500萬元現金，向台北市調查處前調查官郭詩晃行賄，29日進行搜索並約談包含郭在內共6人到案說明，30日清晨依貪汙治罪條例聲押禁見白手套洪村騫、李姓秘書以及郭男3人，其餘人則在訊後請回。

▲▼ 涉協助掩飾潤寅詐貸472億！台北市調處郭姓前調查官(圖)疑似透過金主洪村騫收賄賂。（圖／記者劉昌松攝）

▲郭詩晃2013年間曾疑似洩漏偵辦進度給當事人，但當時他否認洩密，之後持續在台北市調處任職。（圖／記者劉昌松攝，下同）

1月退休的郭詩晃在進入北檢時，面對媒體詢問是否遭人誣陷，不僅沒有閃躲，還連聲回答「對、對、對」。而疑似擔任白手套的潤寅金主、洪圓建設董事長洪村騫，被問到是否涉嫌幫忙行賄，低調揮了揮手，並說了一句「偵查不公開」。

檢方懷疑，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻從2008年起從事詐貸案件，聽說調查局在2016年間接獲情資，並指派時任台北市調處調查官郭詩晃負責追查，竟然透過洪村騫牽線協調，於2017年上半年間交付500萬元現金行賄，讓郭佯裝調查潤寅資金案，趕在2019年被調職前，將潤寅案「改列資料參考」案件。

▲▼ 涉協助掩飾潤寅詐貸472億！台北市調處郭姓前調查官疑似透過金主洪村騫(圖)收受賄賂。（圖／記者劉昌松攝）

▼▲洪村騫（上圖）和李姓秘書（下圖）訊後被檢方聲押禁見。

▲▼ 涉協助掩飾潤寅詐貸472億！台北市調處郭姓前調查官疑似透過金主洪村騫收賄賂，洪的秘書李世仁被移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

不過，「列參」案意旨查無不法，只是留存資料並未移送，事實上，潤寅公司仍持續向多家行庫詐貸，直到2019年6月案件爆發，楊文虎、王音之夫妻已累積詐貸高達472億元，甚至潛逃美國，最後在2020年間相繼被解送回台，這才供出當年行賄的事情，進而揭穿這起案外案。

檢方取得王音之的相關說法後，29日指揮調查處北機站兵分10路，搜索郭詩晃和楊姓女友人住處等地點，約談郭、楊、金主洪村騫等6名被告，以及6名證人到案釐清案情。經過連夜偵訊，檢方認為洪、郭以及李姓秘書涉犯重罪，而且有串供滅證之虞，30日清晨依貪汙治罪條例向法院聲押禁見3人，其餘人則在訊後請回。

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