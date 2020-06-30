涉行賄掩護潤寅詐貸472億…「金主」落淚認罪獲交保　前調查官羈押禁見

記者羅志華／台北報導

北檢調查潤寅詐貸472億元案，查出公司負責人王音之曾在案件爆發前，透過任建設公司負責人的洪村騫以500萬元現金，向台北市調查局前調查官郭詩晃行賄，於6月29日兵分10路搜索約談6人，並向法院聲押洪男、他的秘書及郭男；洪男於30日羈押庭上落淚認罪，獲裁定1千萬交保、李姓秘書1百萬交保，2人皆限制住居、出境、出海，郭男則遭羈押禁見。

▲郭姓調查官涉嫌收賄500萬，掩護潤寅詐貸472億元，北院裁定羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

檢方懷疑，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻從2008年起從事詐貸案件，聽說調查局在2016年間接獲情資，並指派時任台北市調處調查官郭詩晃負責追查，竟然透過洪村騫牽線協調，於2017年上半年間交付500萬元現金行賄，讓郭佯裝調查潤寅資金案，趕在2019年被調職前，將潤寅案「改列資料參考」案件。

▲洪姓建設公司董座30日於庭上落淚認罪，北院裁定他以1000萬交保，並限制住居、出境、出海。（圖／記者劉昌松攝）

不過，「列參」案意旨查無不法，只是留存資料並未移送，事實上，潤寅公司仍持續向多家行庫詐貸，直到2019年6月案件爆發，楊文虎、王音之夫妻已累積詐貸高達472億元，甚至潛逃美國，最後在2020年間相繼被解送回台，這才供出當年行賄的事情，進而揭穿這起案外案。

今年才退休的前調查官郭詩晃，於29日晚間移送北檢時，大方給媒體拍攝，面對提問是否遭誣陷，更連聲稱「對」，至於涉嫌行賄的洪圓建設董事長洪村騫，則低調表示「偵查不公開」，不願多作回應。

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