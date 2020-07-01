桃園敏成展現傳產高值化　國內首座100%自主防疫熔噴新產線啟用

▲國內首座100%自主防疫熔噴新產線啟用。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

在防疫期間努力確保口罩核心原料不短缺的桃園敏成公司，與政鈺、鼎峰公司攜手打造國內首座100%自主防疫熔噴新產線，1日舉行啟用。市長鄭文燦陪同中央部會首長出席啟用活動指出，該新產線將有助於穩定提升熔噴布的產能跟供應量，對於未來台灣防疫物資的國產化及自主化有很大幫助，未來也能整廠輸出，將台灣貢獻給世界。

▲▼市長鄭文燦陪同立法院副院長蔡其昌、經濟部長王美花參觀敏成100%自主防疫熔噴新產線啟用。(圖／市府提供)



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鄭市長指出，疫情期間在口罩國家隊的齊心努力下，確保國內口罩充足，國內口罩產能從原來每日不到300萬片，逐漸增加至1,000萬、1,500萬、甚至超過2,000萬片，隨著產能大幅成長，口罩原料供應壓力也大幅提升，敏成公司為滿足國內熔噴布需求量，24小時產線全開，期間一度發生電力超載情況，市府也緊急與台電公司協調，修改電力契約容量，協助企業完成生產工作。

▲國內首座100%自主防疫熔噴新產線啟用。(圖／市府提供)



而敏成公司全力配合政府徵用政策，平均每日供應約7噸的熔噴布，更成功自主打造熔噴布新產線，當中運用了許多工業4.0及AI技術，所生產的熔噴布品質優良，充分展現台灣傳統產業轉型的強勁力道，非常具有價值。

立法院副院長蔡其昌表示，疫情期間也讓各界體會到雖然半導體等高科技產業很重要，防疫物資產業也相當重要，他認為紡織業絕非夕陽產業，許多優良廠商都是隱形冠軍。經濟部長王美花表示，國內自6月起開放口罩自由銷售，許多口罩廠商反映希望增加熔噴布供應量，因此她非常開心見到敏成公司不僅能生產熔噴布，也有能力自主打造新產線，展現典型的傳產高值化。

盛弘公司董事長楊弘仁表示，台灣首座100%國產自主防疫熔噴新產線順利完成建置，配合政府徵用，每週至少可提供8.4噸熔噴不織布，代表台灣防疫國家隊又大步向前邁進，他感謝各界鼎力相助，未來希望個人防護裝備（Personal Protective Equipment, PPE）產業更蓬勃發展，並進軍國際市場。

包括立法院副院長蔡其昌、經濟部長王美花、經濟部工業局長呂正華、市府衛生局長王文彥、秘書處長顏子傑、敏盛醫療體系總裁楊敏盛、董事長張長榮、敏成公司董事長古思明、盛弘公司董事長楊弘仁、政鈺公司董事長許嘉熹、總經理趙崇皓、鼎峰公司董事長許献忠、Reliance Medical Technology董事長石原智博、不織布公會理事長陳世中等均一同出席活動。

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