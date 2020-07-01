防疫戴口罩防空靠警報　萬安43號14日登場演習人車不管制

▲2020年軍民聯合防空（萬安43號）演習將於7月14日下午1時30分登場，為使演習順利，台南市警局舉行視訊協調會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年軍民聯合防空（萬安43號）演習將於7月14日星期二下午1時30分至2時登場，為使演習順利，台南市警局特利用1日上午舉行視訊協調會。

台南市警局邀集民政局、消防局、交通局、教育局、災害防救辦公室、公共運輸處、台南後備指揮部、台南憲兵隊、國道公路警察局第四、第八公路警察大隊、警察廣播電臺台南分台、鐵路警察局高雄分局、各分局、交通及保安警察大隊及相關科室於該局3樓會議室、各分局視訊會議室連線召開「萬安43號演習工作協調會」，由林副局長金郎主持，共同研商演習宣導與執行方式。



今年考量防疫需求、避免群聚感染，萬安演習的方式與往年不同，首次採取全國同歩不分區域(包括外、離島)，實施防空警報及「空中威脅告警系統」警訊發放演練，演習期間所有車輛、行人及燈火均不實施管制。

由於台南市幾年前曾發生有外籍人士於演習期間溜滑板而遭裁罰的案例，考量民眾可能不清楚今年演習的作法改變，改採人、車及燈火均不實施管制，為此也製作簡單又明瞭的中文及英文、印尼、越南、菲律賓、泰國、日本、馬來文、韓文等9國語言版的萬安小秘笈，讓民眾可以清楚知道今年演習的時間及方式。

台南市警局在此提醒民眾，演習當日聽到警報聲或接到警訊時，請免驚慌，所有『車輛正常行駛』、『行人正常通行』、『商家正常營業』，持續保持平日正常作息即可。

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