瑞幸咖啡創辦人錢治亞參與造假！赴美上市前動手「營收膨風88億元」

▲瑞幸咖啡2019年5月在那斯達克風光上市。（圖／NASDAQ）



記者蔡紹堅／綜合報導

瑞幸咖啡7月1日晚間公布造假事件調查結果，指公司創辦人、前CEO錢治亞及前COO劉劍參與了業績造假，且從2019年4月就已經開始造假。值得注意的是，瑞幸咖啡開始造假的時間點，正好就是該公司向美國那斯達克（NASDAQ）申請上市期間，隨後便風光在美上市，創下大陸網際網路企業最快上市紀錄。

瑞幸咖啡的內部調查特別委員會在3月19日成立，在調查期間審查了從60多名保管人處收集來的55萬份文件，約談了60多名證人，並進行了數據分析。

▼瑞幸咖啡成功赴美上市，創辦人錢治亞（最左）開心在時代廣場四號留影。（圖／NASDAQ）



調查特別委員會指出，虛假交易始於2019年4月，導致公司2019年淨收入虛增約21.2億元（約88億元新台幣），包括第二季度2.5億元、第三季度7億元、第四季度11.7億元）；2019年公司成本費用虛增13.4億元（其中第二季度為1.5億元，第三季度為5.2億元，第四季度為6.7億元）。

證據表明，公司前首席執行官錢治亞、前首席運營官劉劍和向他們匯報的部分員工參與了捏造交易，支持偽造交易的資金通過一些管道流入公司與公司員工以及和其相關聯的第三方。

根據特別委員會的建議，除了終止上述兩名高管職務外，董事會決議決定要求董事長陸正耀辭去董事和董事長職務，並為此將於7月2日召開董事會會議。此外，董事會建議對造假知情或者參與的12名員工進行停職，另有15名員工受到其他處分。

值得注意的是，瑞幸咖啡從去年4月開始造假，時間點正好就是該公司向美國那斯達克（NASDAQ）申請上市期間，隨後便在5月17日風光在美上市，創下大陸網際網路企業最快上市紀錄。