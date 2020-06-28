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陸最大LGBTQ交友平台啟動IPO　「藍城兄弟」計劃在那斯達克上市

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▲▼大陸「藍城兄弟」公司旗下LGBTQ社交軟體「Blued」。（圖／CFP）

▲藍城兄弟主要產品為Blued，擁有大量海外用戶。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸LGBTQ社交軟體Blued的母公司「藍城兄弟」近日向美國證券交易委員會遞交了招股書，擬以「BLCT」為交易代碼在那斯達克（NASDAQ）掛牌上市，初步計劃通過募集5000萬美元資金，招股書顯示，募集資金主要用於加強內容與技術建設等。

公開資料顯示，藍城兄弟是一家致力於為全球LGBTQ人群提供全生命週期服務的公司，目前已發展成為中國最早的LGBTQ社群之一，同時也是全球領先的LGBTQ社群。

藍城兄弟旗下主要產品垂直社群應用blued，上線8年，已擁有全球註冊用戶超4900萬，覆蓋210多個國家和地區，其中，海外月活用戶佔比超過49%，功能有交友、HIV評估預測檢測、網路直播等。

招股書顯示，藍城兄弟在2019全年營收為7.59億元，較2018年的5.01億元同比增長51.4%。2020年第一季度收入達2.07億元，2019年同期為1.45億元，2018年、2019年淨虧損分別為1.4億元、0.5億元。

值得一提的是，藍城兄弟的第一大收入來源是直播打賞，這也是社交平台普遍的變現管道。

▼藍城兄弟創始人、CEO馬保力。（圖／陸經濟日報）

▲▼北京藍城兄弟信息技術有限公司創始人、CEO馬保力。（圖／CFP）

僅2019年，直播就為藍城兄弟貢獻了6.7億元收入。該平台的直播ARPPU（每付費用戶平均收益）也從2018年的1279元增加至2019年的2059元。

另一方面，會員服務也為其貢獻了可觀的收入，2019年，藍城兄弟的會員服務付費用戶從2018年的8.5萬暴增至45.7萬。會員貢獻的收入也隨之從2019第一季度的306萬元增至今年一季度的1501萬元，同比增幅390.6%。

根據大陸公司資訊網站「天眼查」顯示，在IPO之前，藍城兄弟便已經獲得7輪融資，累計募資不低於7億元，投資方包含清流資本、順為資本、DCM中國、鼎暉投資、新京報基金等。

▼Blued所推出的宣傳廣告。

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