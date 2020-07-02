夏普首款5G手機AQUOS R5G登台　搭載4鏡頭賣34990元

▲夏普首款5G手機AQUOS R5G登台。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

夏普（Sharp）今年上半年在日本推出的首款5G手機AQUOS R5G，今（2）日正式在台舉辦發表會，主打4鏡頭相機、支援8K錄影，並採用6.5吋 Pro IGZO螢幕，擁有120Hz的螢幕更新率，並即將在7月6日上市開賣，售價34990元。

AQUOS R5G擁有夏普獨家的6.5吋 Pro IGZO螢幕，擁有120Hz的螢幕更新率，並具備10億顯色能力，搭配5G快速網路，成為今年夏普在日本推出的第一支5G手機，並在疫情嚴峻的影響之下，銷售數量突破4萬台，同步持續增加當中。

▲夏普首款5G手機AQUOS R5G售價34990元。（圖／記者姚惠茹攝）

規格方面，AQUOS R5G搭載最新高通驍龍865晶片、5G行動平台處理器、CPU/GPU效能提升25%，更內建高通驍龍Elite Gaming遊戲優化調整功能，内外加持下讓使用者在滑動畫面或進行遊戲時，都能減少殘影並順暢的顯示內容。

拍攝方面，AQUOS R5G搭載的4鏡頭設計也是AQUOS系列手機的最高等級，分別有12.2M望遠鏡頭、48Ｍ超廣角鏡頭、12.2M標準鏡頭及ToF鏡頭，並搭配AI Live Shutter技術，可自動判斷場景，捕捉人物燦笑或辨別構圖較佳的場景，自動儲存影像。

▲夏普首款5G手機AQUOS R5G搭載4鏡頭。（圖／記者姚惠茹攝）

至於AI Live Story技術方面，AQUOS R5G在使用者拍攝超過40秒影片時，就會自動產生有趣的15秒短片，方便使用者可以分享給朋友或上傳社群媒體，而且影片不僅支援8K錄影，還有Standard/Fun/Relax三種模式可以選擇。

AQUOS R5G從7月6日即將在全台遠傳門市、震旦門市、可購樂平台正式開賣，顏色有「炫光黑」及「極光白」兩款，內建128GB記憶體及256GB儲存空間，並支援1TB Micro SD記憶卡，還有防水IPX5／IPX8等級，以及防塵IPX6等級，建議售價34990元。

▲夏普首款5G手機AQUOS R5G發表會。（圖／記者姚惠茹攝）

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