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新北大橋超速過彎翻車！女大生「沒繫安全帶」噴飛重傷　男駕駛判賠1668萬

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▲新北大橋。（圖／翻攝Google Map）

▲新北大橋2016年間發生一起車禍，坐副駕的女子彈出車外重傷，事後向駕駛求償，獲賠1668萬餘元。（圖／翻攝Google Map）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名蘇姓男子開車載3名大學友人行駛新北環河快速道路新北大橋時，過彎時因超速變換車道，坐副駕的葉姓女同學當場彈出車外，被壓在翻覆的車底下，傷勢嚴重，其餘3人僅輕擦傷。對此，葉女受有多項車禍後遺症，向蘇男求償2797萬4638元，新北地院審理後，判蘇男賠1668萬8778元為適當。

判決指出，整起車禍發生於2016年10月11日下午4時許，蘇男開在新北環河快速道路的新北大橋右彎彎道路段，該路段依規定不得行駛超過時速60公里，蘇男卻以時速70公里超速，還變換車道，導致整台車失控撞上左方護欄，翻覆滑行橫跨3個車道，葉女直接噴飛，受有視野缺損、左側創傷後缺血性中風，右側肢體偏癱、顱骨缺損以及失語症狀，又葉女僅20歲青春年華，因這場車禍，基本生活能力必須由他人全權照料，無法自理，因而向蘇男求償看護費、勞動力損失以及精神賠償金。

蘇男辯稱，自己上車前都有叮囑3名友人要繫安全帶，惟葉女不但沒繫安全帶，盤腿坐在副駕駛座，還因為想抽菸將車窗打開；對於車禍起因，蘇男僅認「操作不當」，並無超速、變換車道，況且超速與重傷間並無相當因果關係，也認為葉女必須負部分責任。

刑事部分，蘇男被依過失傷害罪，確定判有期徒刑7個月；民事部分，法官認定肇事主因是蘇男超車換車道，不過葉女沒繫安全帶也要負部分責任，扣除葉女領有的強制汽車責任保險金219萬4420元，蘇男要再賠1668萬8778元為適當，全案可上訴。


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