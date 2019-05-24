來不及抓住她！男友心碎目睹女友跳下碼頭...3天後淚崩指認泡爛遺體

▲女子跳下忠孝橋碼頭，令男友措手不及，傷心欲絕。（圖／翻攝自Google map）

記者陳雕文／新北報導

「不要啊！」新北市一名女子日前下午情緒激動跑到忠孝碼頭，男友緊跟在後…苦勸她回頭。後來男友伸手想抓住她，沒想到女子突然跳下碼頭，男友情急大叫後，急忙報案。過了3天，路人發現女子的遺體在新北大橋下…頭髮均脫落、腫脹腐爛，家屬與男友前往認屍，泣不成聲。

警方表示，死者及其男友共同租屋在三重，但疑因死者住不習慣，想換一個地方住，小倆口於本月20日下午，因意見不合大吵一架，她負氣離開租屋處，男友追了出去，一路到忠孝碼頭，卻還是無法阻止憾事發生。

▲民眾發現新北大橋下有浮屍，死者家屬、男友接到通知，趕往板橋殯儀館認屍。（圖／翻攝自Google map）

警、消人員接獲死者男友報案，派員在案發地搜查，但過了3天都沒有結果，後來死者的弟弟再次報案跳水失蹤；直到23日下午4點多，路人經過新北大道時發現浮屍，警方獲報後通知死者家屬與男友到板橋殯儀館指認。

死者遺體腫脹、頭髮已完全脫落，家屬根據衣著等特徵判斷，「找到了，可以回家了」隨即相擁痛哭。

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▼男友目睹女友跳下碼頭，心都碎了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）