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善耕365／原民孩童親自規劃行程　直排輪路溜讓他們展夢飛翔

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▲▼實際路溜紀念留念。（圖／展夢.飛翔 小龍教練 提供）

圖、文／善耕365

近幾年，運動風氣盛行，路跑風潮正夯，就算沒參加過路跑活動，也對這個詞彙耳熟能詳，但，你聽過「路溜」嗎？「路溜」就是─穿著直排輪，在馬路上溜。《善耕365公益媒合平台》近期接觸了一位直排輪夢想家，他用自己的方式與台灣這塊土地交流，引領許多孩子走向戶外，體驗台灣美麗的一點一滴，他是直排輪教練小龍（暱稱），籌辦直排輪旅行超過10年，更透過直排輪路溜，感受到台灣人滿滿的熱情與愛心。

阿美族排灣族孩童首次聯合路溜 挑戰台東─花蓮250公里！

這次《善耕365公益媒合平台》與小龍教練聯繫的過程中得知，今年暑假是他們直排輪路溜活動以來，首次阿美族及排灣族的聯合路溜，地處台東及屏東兩地的孩子要共同挑戰台東到花蓮，總長250公里的直排輪馬拉松，無論是志工或孩子們都很期待這趟六天六夜的旅程。

請繼續往下閱讀...

▲▼實際環島路溜紀實。（圖／展夢.飛翔 小龍教練 提供）

這一趟旅程中，有個很特別的地方，那就是：全部行程由擔任領隊的孩子親自去場勘及規劃，小龍教練說，過程中一定會碰到很多的困難，但他們想鼓勵孩子保有顆探索的心，告訴孩子風險的可能性、做好最周全的準備，在最大安全的前提下讓他們勇往直前挑戰自己。畢竟，很少人會進行直排輪路溜的嘗試，相較於單車來說，直排輪的速度較慢，因此挑戰路溜上，也有較多的未知性，所以這次挑戰，對孩子們來說，不僅僅是直排輪馬拉松體驗，更是一種自我挑戰、一段深刻珍貴的回憶。（路溜專訪：為孩子打造一種移動的浪漫，讓勇氣蔓延在路上

迎風溜出心溫度！ 讓心中希望種子發芽！

小龍教練與《善耕365公益媒合平台》分享：「因為我接觸的大部分來自偏鄉原住民部落的小孩子，他們較少有機會接觸外面的世界，不想讓他們心中的世界只停留在書本上的印象，透過實際帶他們走訪各個景點，面對路途中種種的意外與困難然後克服，希望這樣小小的種子在孩子們心中發芽之後，可以讓這些學生有更好的態度面對未來的人生。」
於是小龍教練與志工們在這段旅程中也特別設計許多活動，希望能讓孩子在難得機會下，能與外界多點互動，讓孩子敢於與人們接觸，透過自己的方式用心去了解、認識這個世界。想知道他們有哪些活動嗎？歡迎加入志工行列，也讓您的心跟著孩子們一起溜出心溫度！

偏鄉孩子直排輪馬拉松「溜出去 看到希望種子發芽」-隨導汽車志工招募中

◆立即投入愛心行列，詳情請至《善耕365公益媒合平台》善耕365粉絲團
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