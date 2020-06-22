善耕365／童聲應援接力各方響應　防疫新生活啟動志工力

圖、文／善耕365

2020的上半年，全球都籠罩在新冠肺炎(COVID-19)疫情下，各式音樂性團體被迫取消或暫緩演出，包含從未缺席的「來聽我唱！ 善耕365公益音樂節」也停辦了。在此期間，無論是民眾個人、社福單位、學校組織…每一個願意配合防疫措施的人，都是防疫的英雄，因此《善耕365公益媒合平台》與音樂計劃的孩子們舉辦了線上接力音樂會：#用聲音應援防疫英雄#asongforourheroes，除了歌聲應援，孩子們也特別錄製打氣影片，希望能給一路上努力的防疫英雄們支持與鼓勵。

線上接力音樂會由音樂計劃種子學校們領軍，從南投永昌國小暨富山分校大山腳合唱團開跑，其他學校一一接棒：屏東東港海事謳馨合唱團、豐中雅韻合唱團、台東長濱國中加走灣少年合唱團、南投南豐國小璞拉蕾合唱團、台東三間國小三間娃嗚合唱團，最後壓軸則是善耕365音樂計劃首個成立的合唱團：台東公東高工質平合唱團獻唱；接棒過程中很感謝陸續響應活動的各音樂性團體：台北市松韻合唱團、屏東室內合唱團、嘉義女聲合唱團、新竹龍山國小合唱團、屏東東港海事管樂社、直締友聲室內合唱團、亞特愛樂合唱團、微行星男聲合唱團，相信一定還有其他團體會加入響應，讓應援能量接續下去，藉著音樂散播正面力量，療癒每個人的心。

【用聲音應援防疫英雄】 精彩大合集！

【用聲音應援防疫英雄】全集

請繼續往下閱讀...

展開防疫新生活！ 善耕356多樣性志工活動供你挑！

國內平安走過 4 個潛伏期，防疫措施放寬後的現在，雖然疫情還沒完全消退，但因為台灣防疫的好成績，讓我們可以放心走向接下來嶄新的生活，而大家在家儲備許多的體力及能量，就到《善耕365公益媒合平台》志工防疫新生活「盡情消耗」吧！從揮灑汗水的運動類志工、協助毛小孩的活動志工，到與小朋友、長者互動的關懷志工服務，《善耕365公益媒合平台》通通找得到！展開志工防疫新生活運動時，別忘了維持良好的衛生習慣，落實勤洗手及安全社交距離，保護好自己，也保護別人。

◆立即投入愛心行列，詳情請洽《善耕365公益媒合平台》 、善耕365粉絲團