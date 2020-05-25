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善耕365／ 出乎「疫」料　穿透口罩的歌聲與笑容

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▲孩子們戴著口罩練唱。（圖／記者張兆櫻攝）

文／余柏翰、善耕365　圖／南豐國小練唱情形

新冠肺炎疫情在台灣逐漸受到控制，民眾也紛紛開始討論，是否能夠在一定程度的控管下，慢慢恢復過去生活中的各種育樂活動，對學生來說，最期待的不乏是重新擁抱社團及課外活動；當然，防疫期間基於保護學生的立場，不少活動取消，包含今年善耕365公益音樂節也停辦一次，不過令人驚豔的是，許多種子音樂學校回應，孩子們即使缺少站上舞台的機會，依舊在有限的機會下，積極認真練唱，展現出對於合唱，真正的熱愛。

在防疫限制中，孩子穿透口罩的歌聲與笑容

在防疫期間，校方都必須配合政府的決策，學校活動即使希望如期舉辦，也必須符合中央規定，例如永昌國小暨富山分校今年的母親節活動，就無法讓校外人士（包含家長）參與，只好調整成為學生們裝飾蛋糕後，再帶回去幫家中的的家長慶祝；其中同樣是種子學校的高雄王公國小，更是為了配合政府防疫措施，50人以上活動暫停及取消的關係，校內的合唱團被迫暫停到學期結束，即使校方、指揮老師無奈，但也是基於學生們的安全，只能配合辦理，另外再設法安撫學生們的心情。

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▲ 永昌國小暨富山分校移至社區大學的活動中心練唱情形。

當然，有些學校為了能讓課外活動持續，也做了不少彈性的因應措施以及調整，永昌國小暨富山分校的大山腳合唱團，就將合唱練習時間調整為下午三節課同一都在社區大學的活動中心進行，三間國小則改到場地較大的圖書館，學生們之間保持社交距離，全程配戴口罩，在較大的場地中保持通風，想方設法能符合中央的防疫政策還持續讓孩子們進行練唱，校方與指揮老師也是用盡所有可能，滿足孩子們對於合唱熱情的期待。

學習不因疫情而停止，孩子們跟老師都得到意料外的收穫

當然，面對無法練唱，孩子們總是難過的，畢竟孩子們每年最期待的就是站上善耕365公益音樂節的舞台，身為老師，當然想盡辦法為孩子們找新的目標與動力，而這些東西南北奔波的種子老師，也在這次疫情因應調整中，得到許多意外的收穫。

帶領三間國小的李俋利老師在今年這個防疫狀況下，感受到學生們出乎意料的改變，李老師表示：「自主加強，是這群孩子們在這次疫情影響下展現出來最令人驚艷的部分，雖然中途一度停課，卻沒有澆熄這群孩子們的學習慾望，他們透過網路、私下練唱、請我錄音給他們等各種方式，試圖延續合唱這件事情，這是許多成年人都不見得做得到的事，另外學校主任也提到，孩子們在網路上聽到喜歡的英文流行歌曲，十分有興趣，希望能透過合唱的方式展現，所以請我幫忙找到合唱樂譜來指導他們，學生們能主動提出這樣的請求，而且還是偏鄉孩子最不擅長的外文，完全讓我感到非常的神奇與感動。」

▲三間國小練唱情形。

身為永昌國小暨富山分校指揮的朱育慶老師，其指導的永昌與富山分校合唱團合班近40人原先都在音樂教室練唱，配合防疫的狀況下改到活動中心練習，這麼多學生的狀況下，原本在空間不大的音樂教室很容易讓學生產生自己「唱很大聲」的錯覺，不過當轉移到另一個腹地較大的空間時，學生們的音量就「原形畢露」了，這也成為朱育慶老師一個很好的機會教育，「過去我在指導學生們唱歌技巧的時候，一直不斷提醒大家要把聲音送出去，而不是唱給自己聽就好，原本在小空間教室中很難讓孩子們能夠有深刻的體會，這次是巧合，意外的讓這些學生親身體驗一回『臨場感』，讓我在指導唱歌技巧上也得到意外的收穫。

善耕365音樂計劃核心價值 : 不挑學生、不競賽，讓每個孩子都能發聲

疫情的緣故，種子學校各特色社團都失去表演的機會，但在允許的狀況下，這些教育者還是鼓勵學生們持續練習，不管是運動性質或藝術性質，都希望能傳遞給孩子一個訊息，這是學習的機會，待疫情過去，舞台就是給準備好的人，我們也希望這些孩子能從中感受到，這一切的努力不只是為了站上舞台，同時也希望大家在學習、練習合唱的過程中，感受到善耕希望帶給這些孩子們最珍貴的核心價值，當然，這些同學們也沒讓師長們失望，即使在學期開始時便已經得知最期待的音樂節今年停辦一次，但這群失去舞台的孩子們卻依舊熱情，在沒能上合唱課的期間不斷的詢問，何時可以開始練唱，六年級的孩子們也把握畢業前的每一次練習，畢竟如果沒有其他活動，練唱便是這些準畢業生享受在學校與大家一起合唱的最後機會；其中朱育慶老師還特地為六年級的孩子們錄影剪輯，讓他們穿上禮服合影留念，為了都是希望給這些學生，一個難忘的回憶。

▲永昌國小六年級生拍照留念。

善耕365的音樂計劃讓這些孩子們團結、凝聚在一起，體會到練習的過程中不是只有唱歌，還有同儕之間彼此感情的交流，學習並與整個團隊培養默契，無形之中孩子們有了滿滿的收穫，讓人感動的是，這些學生在這次疫情中展現善耕一直在音樂計劃中不斷強調的核心價值，不挑學生、不舉辦比賽，真正的從合唱中感受音樂藝術帶給生活最棒的陶冶與改變，讓我們知道這些年的努力與堅持，非常值得！

原文取自善耕365公益媒合平台官方網站

【出乎「疫」料 穿透口罩的歌聲與笑容】

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