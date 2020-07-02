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全心投入新冠肺炎疫苗、試劑及藥物研發　國衛院挑戰不可能的任務

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▲▼新冠肺炎（COVID-19）疫苗。（示意圖／路透）

▲國衛院團隊全心投入新冠肺炎（COVID-19）疫苗、快篩試劑和藥物研發。（示意圖／路透）

文／中央社記者張茗喧

新冠肺炎疫情燒不停，各國對疫苗寄予厚望，國家衛生研究院擔負研發重任，挑戰不可能的任務，時程壓縮再壓縮，研究人員忙到翻，11支候選疫苗總算能動物試驗。今年春節前，台灣出現首例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），農曆年一過，國衛院感染症與疫苗研究所所長廖經倫就緊急召集人員，要求立即放下手邊工作，全心投入疫苗、快篩試劑以及藥物研發。

目前新冠肺炎疫苗技術平台，國衛院共掌握刺突蛋白的合成胜肽、DNA疫苗、重組腺病毒、次單位疫苗等4種技術；中研院則有新型冠狀病毒奈米粒子疫苗技術， 國內另有3家生技業者以次單位疫苗、合成胜肽疫苗為主，國際間還有減毒牛痘病毒疫苗、mRNA疫苗等。

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每一種疫苗研發難度、成功率各有利弊，例如說，DNA或mRNA疫苗能夠快速生產，但是新的技術需要周全的安全性佐證，該做哪一種？廖經倫說：「做，4種都做！」他說，疫苗研發成功率只有5到10%，既然這次任務只許成功、不許失敗，索性4種疫苗同步展開研究，找出候選疫苗後再慢慢汰弱留強，不放棄任何可能成功的機會；國衛院董事長林奏延更喊出要在2個月內端出初步成果，半年內要進入臨床前試驗。

國衛院感疫所研究員周彥宏嘆道：「接到任務後，研究團隊簡直忙瘋了。」過去半年來，感疫所研究團隊幾乎每逢週末就加班，挑戰這場不可能的任務。正常來說，疫苗研發光是構組等前置作業就要花上 2個月，也是攸關疫苗成敗最關鍵的時期。

周彥宏解釋，接種疫苗就像是幫人體的免疫大軍做一次兵棋推演，讓免疫系統認識這隻病毒，提早產生抗體，隨時應戰，疫苗構組就是擬定作戰策略的過程，相當燒腦，既要找出關鍵致病物質，又要有創新概念以防誤踩他人專利，只要一丁點沒考慮周全，可能好幾年以後才會發現錯誤，屆時所有努力都前功盡棄。

為了因應來勢洶洶的新冠肺炎，國衛院團隊硬生生將疫苗構組從2個月縮短成3週，團隊把過去10年、20年各種SARS相關研究文獻通通找出來，從前人經驗裡找線索，發現冠狀病毒疫苗研發有2大關鍵，一是阻斷感染，二是防止漏網之魚的病毒躲在體內，醞釀反撲時機，必須找出方法炸掉細胞複製工廠。

全球疫苗競速白熱化，候選疫苗百百種，進入臨床試驗的10多支候選疫苗中，進展最快的英國牛津大學團隊，以及中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇團隊，兩者做的都是以腺病毒作為載體的「 重組病毒疫苗」。

實際上，「重組病毒疫苗」屬於技術含量相當高的疫苗，也是國衛院研發主力之一，究竟科學家如何利用腺病毒作為載體開發出疫苗，台灣的腺病毒載體疫苗又具備哪些優勢，這要從1998年的腸病毒疫情說起。

周彥宏是台灣腺病毒載體疫苗權威，深耕該領域已有將近20年，曾利用此技術開發出腸病毒71型疫苗，在這次新冠肺炎疫苗研究中，是國內唯一以腺病毒載體研發疫苗的研究團隊。

簡單來說，腺病毒載體疫苗的原理就是將新冠肺炎病毒的基因片段，插入感染性較弱的腺病毒裡，化身新冠肺炎病毒的「替身」，誘發人體免疫系統認識、攻擊它，並產生抗體，改造過的腺病毒就是疫苗雛形。

令人好奇的是，腺病毒即便致病性較弱，仍是隻活生生的病毒，如何確保打進人體後只會誘發免疫反應，不會感染新冠肺炎或腺病毒，「這就是這項疫苗技術的關鍵所在。」周彥宏解釋。

病毒感染人體後，下一步就是大量複製病毒大軍對抗免疫系統，但病毒複製過程中，會分別複製病毒外殼和遺傳物質，最後兩者才會結合形成病毒，看準這一點「罩門」，研究團隊只要在基因片段上動動手腳，讓這隻病毒只能複製外殼，卻無法複製遺傳物質，確保人接種疫苗後只會產生免疫反應，不會遭受病毒攻擊。

原理看似簡單，做起來可不容易，周彥宏說，光是打開腺病毒外殼這件事就是門學問，接著還得在一連串基因序列中找出關鍵片段，並利用20年積攢下的經驗編輯基因片段。「在這邊加一點東西就能加強免疫反應，修改那邊的片段，可以讓蛋白質折疊效果更好。」

正因每個科學家腦袋想的都不同，同樣是腺病毒載體疫苗，保護力、安全性也相去甚遠，正所謂「養兵千日，用在一時」，考驗研究團隊真功夫。研究團隊在1個月內做出6種腺病毒載體疫苗雛形，是別人半年、一年才能做出來的成果。

周彥宏說，中國大陸的腺病毒載體疫苗試驗進度雖然比較快， 但只能針對特定的新冠肺炎病毒，未來一旦病毒變異恐失效。台灣做的則是廣效型的疫苗，採用一種最新發現的特殊蛋白質做成疫苗，所誘發的抗體不只對新冠肺炎有 效，對於SARS、MERS等冠狀病毒都有效，後續效益不容小覷，可望成為全球疫苗界的後起之秀。

國衛院4大技術平台共催生25支候選疫苗，經過細胞實驗，利用被病毒感染的細胞測試疫苗是否有效，之後再以動物實驗檢測疫苗安全性、能否誘發抗體等，目前11支候選疫苗通過考驗。

疫苗研發不但燒腦，也很燒錢，國衛院昨天宣布攜手生技業者的候選疫苗，以DNA疫苗做為主軸，最快年底前進入臨床試驗。在取得技轉資金挹注之後，國衛院 繼續進行實驗，盼再次篩選出4到5支候選疫苗，千錘百鍊，最後可能僅有1、2支疫苗問世。

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