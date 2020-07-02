「白衣正妹健身」舊片靠優質演算法爆紅！　拉近一看竟是國民初戀

記者葉國吏／綜合報導

台灣能量飲料有一定的市場，這也讓廠商樂於砸錢找明星代言拍廣告。不過最近一支能量飲料的廣告在網路瘋傳，令人匪夷所思的是這是支2019年就上架的影片，卻在最近才引起網友注意。

YouTube頻道「三洋維士比集團WHISBIH」在2019年12月4日上架一支廣告影片，內容為一位身材姣好的女模健身，影片中的她穿著白色運動內衣，隨著鏡頭忽近忽遠後，片中女主角就嬌瞋的對鏡頭說「吼！不要光是看啦，快來跟我一起運動啊！」接著就帶出影片所要主打的商品內容。

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▲▼半年前廣告最近突然竄紅。（圖／翻攝自YouTube／三洋維士比集團WHISBIH，下同）

奇特的是，該頻道訂閱數僅1960位，但這支影片觀看次數截至2日上午10點為止，已經高達66萬4925次，許多網友在底下留言「身材好到不行」、「這什麼優質演算法帶我來看到這個啊~~~~」、「白馬的廣告從以前就沒讓我失望過。」、「一開始被嚇到了！感覺要彈出屏幕似的！」、「這影片讓我花了一個小時才看完……害我浪費了一包衞生紙……」。

▲林莎被稱為是「國民初戀女友」。

至於廣告中的女模就是有「國民初戀女友」之稱的林莎Lisa，她因為有著一張日系娃娃臉、32D的好身材，近期在綜藝節目相當活躍，也多次參加「綜藝玩很大」、「國光幫幫忙」的錄影。