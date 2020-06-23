新加坡「重機女神」曬超兇照辣翻1萬網友　曾到台灣環島大讚墾丁

▲新加坡重機女神潘盈升（Vaune Phan）在IG上有超過11萬名粉絲追蹤。（圖／ig／vaunephan授權）



實習記者陳妙津／綜合報導

新加坡重機女神潘盈升（Vaune Phan）因熱愛騎乘重機及火辣身材，在網路上有許多粉絲追蹤，近日她PO出一張展現超長事業線，騎乘重機的畫面，雙眼英氣勃發地遠眺前方，讓不少網友都直呼「被電暈了！」

▲潘盈升（Vaune Phan）最新照片大秀事業線。（圖／ig／vaunephan授權）



潘盈升原是名地產經紀，體重僅約45公斤，嬌小的她卻熱愛大馬力重型重機，總是騎乘不同酷炫重機到處跑，甚至曾來過台灣環島，還因不熟悉台灣法規，誤騎上高速公路而成一件糗事。數年前她曾因希望幫助新加坡傷殘人士體育協會、傷殘運動員獲得更多關注，從新加坡騎重機至珠穆朗瑪峰大本營，以幫忙籌款，該路程總長達8000公里，需時1個月，堪稱人美心善的重機女神。

潘盈升也經常在社交平台上分享自己與勁帥重機的合照，大方展現靚麗美貌及火辣身材，近日曬出的一張俯身騎重機的照片，身穿特殊剪裁白色緊身背心的她左手扶著安全帽，英氣十足地直視前方，短時間內便獲得萬讚，不少網友紛紛表示，「妳會造成很多車禍的」、「注意防曬」、「太辣了吧」、「想在路上遇到妳」、「正翻！」

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