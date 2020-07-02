「爸爸你不要殺我！」6歲女兒哭求仍魂斷刀下…他嗑藥太嗨「1hrs殺光至親」

▲37歲男殺光家人。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川37歲男子陳建6月24日因故意殺人罪被執行死刑，最後一程無人送別。2018年3月18日吸毒過量的他產生幻覺，認為父母找了狙擊手來害自己，於是用刀將父母捅死。6歲女兒目睹全程，哭求「爸爸你不要殺我」！然而，他也沒放過最後一個至親……，從家出來後又連傷6名路人。

據《封面新聞》報導，陳建出生在樂至縣回瀾鎮，高中學歷。在員警的調查裡，他「長期沒有正當工作」，父母在鎮上開著小商店和茶館，家裡一度經濟條件還不錯，甚至在父母幫忙下在樂至縣城買了房子。

但不知道從什麼時候起，陳建染上了賭博和吸毒，甚至賣掉茶館和房子。妻子在一系列變故後和他離婚，女兒歸他撫養，但基本是父母在帶。

為了讓兒子能謀生，父親湊了點錢，還給他買了一輛小車。2018年3月18日凌晨，吸毒過量的陳建一路搖頭晃腦，從成都開著這輛車回老家。

「他當天應該吸的是冰毒，」回憶這起2年前的血案，辦案員警仍記憶猶新，「凌晨4點從成都出發，正常情況下開回回瀾就1個多小時，但他開了10多個小時才到。」

根據調查，10多個小時裡，陳建在高速路上逢路口必下，兜了好幾圈後，又趕赴下一個路口。車載攝影機裡，他一路自言自語，顛倒錯亂，精神亢奮，到家時已經是晚上10點左右。

當時，父母帶著6歲的女兒在樓上看電視，陳建敲了半天門家裡人才聽見。開門後看他直接上了樓，父親念叨「你回來咋不說話」，沒注意到兒子的失常。

▲陳建被執行死刑。（圖／翻攝自封面新聞）

陳建回自己房間後，精神越來越緊張，在毒品的作用下，幻想父母找了狙擊手來殺自己，躺在床上，看著窗簾縫隙裡漏出的點點星光，他覺得那是狙擊手正在瞄準，越想越激動，揣著一把黑色的折疊刀，再次上了樓。

2018年3月19日凌晨4點，35歲的陳建陸續用刀捅向了父親、母親。6歲的女兒嚇得哇哇大哭，害怕大喊「爸爸你不要殺我」！

審訊時，陳建供述，他想著既然父母都死了，女兒沒人照顧「留在世上也很可憐」。哄著女兒進廁所後，他沒有放過自己的最後一個至親……。

吸毒超過12小時後，毒品的作用仍未過去。已經連殺3人的陳建下樓又殺了不停狂吠的狗，隨後躺在床上，根本睡不著，他爬起來開車出門，再次踏上了一條瘋狂的殺戮之路。

1個小時內，短短十公里左右的路程，陳建從開車、乘車到步行，揣著刀連傷6人，沿途無數人報警。

2020年6月12日，最高人民法院核准同意四川省高級人民法院原審以故意殺人罪判處被告人陳建死刑，24日執行。

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