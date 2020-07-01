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不滿被甩！冷血男狠刺「懷孕前女友」21刀　肚裡親生兒也喪命

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「懷孕8個月」26歲女遭惡徒刺殺　腹中胎兒命危搶救中。（圖／翻攝自Facebook／Kellymary Fauvrelle）

▲凱莉瑪麗生前懷有33周身孕，右圖為她與外甥的合照。（圖／翻攝自Facebook／Kellymary Fauvrelle）

記者吳孟臻／綜合報導

英國26歲男子麥肯錫（Aaron McKenzie）因為不滿被前女友凱莉瑪麗（Kelly-Mary Fauvrelle）分手，憤而持刀刺死對方。當時凱莉瑪麗懷有8個月身孕，肚子裡有兩人尚未出世的孩子萊利（Riley），急救人員雖緊急替死亡的孕婦剖腹，但嬰兒仍不幸在送醫4天後過世。此案在昨（30）日進行審理。

事情發生在桑頓希思（Thornton Heath）2019年6月29日，麥肯錫約在凌晨3時偷偷潛入前女友的家，趁對方在睡覺時，冷血持刀刺死曾經相愛的情人。兩人交往幾年，2019年初凱莉瑪麗提出分手並交新男友。分手後，麥肯錫企圖挽回並表示，凱莉瑪麗和孩子就是他的全部，希望可以共組幸福的家庭。

案發當天，住在隔壁的妹妹的被尖叫聲嚇醒，發現姐姐滿身是血後呼叫救護車。凱莉瑪麗身上一共有21處的刀傷，胸口有20.4公分的致命傷口，死狀相當悽慘。救護人員趕到現場後，緊急將腹中胎兒引產並送往醫院急救，企圖保住萊利的性命，但萊利因但腦部受創嚴重，4天後在醫院死亡。

檢方控訴麥肯錫殺人手段兇殘，逃離現場後彷彿什麼事都沒發生，當天早上照常去駕訓班上課。當警方上門詢問時，聲稱在媽媽家睡了一晚，說謊混淆調查，被捕後繼續撒謊，企圖逃罪。

麥肯錫被控謀殺凱莉瑪麗、持有攻擊性武器，以及對萊利的過失殺人。直到現在，麥肯錫依然不承認三項罪名，審判依然在進行中。

►孕婦在自家臥室遭刺殺！剖腹救出懷胎8個月男嬰…搶救4天宣告不治

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