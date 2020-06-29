幼童洗澡慘遭「硫酸淋頭」　臉冒白煙皮膚溶化了…苦捱47天全身炭化慘死！

▲10個月大男童遭強硫酸淋頭。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇一位人夫與妻子鬧矛盾後，竟為了洩憤，對10月大的外甥下死手。隨後，他拿著一大罐硫酸，沿著外甥頭部往下倒......。據鄰居透露，小孩的頭、眼睛、臉還有身上，瞬間開始冒煙，「都變成了紫色，上面起了水泡。」當時，她聽到隔壁的哭喊聲，第一時間衝到案發現場，「地板上被液體腐蝕的地方已經變成了白色，積水處正冒著白煙。」

綜合陸媒報導，1996年底，鄧新（化名）經人介紹與妻子王珂相識並在江蘇結了婚，2年後，兒子出生，婚後夫妻倆經常因為一些瑣事鬧矛盾，甚至到了動手的地步。最後，王珂索性帶著兒子和母親搬出去住。

鄧新曾多次找到妻子親妹妹的老公，希望對方幫勸妻子回家。「我前後給了她們家3萬多元（人民幣），她們還要這樣對我！」他最後竟認定，每次如果不是妹夫從中作梗，妻子就不會如此決絕，於是決心要教訓妹夫。

事發前，鄧新在一家工廠工作，平時負責用硫酸清洗金屬器件。案發前一晚，他趁夜班，用寶特瓶裝了半瓶硫酸帶走。2006年8月7日中午，他帶著事先準備好的硫酸來到妹夫家，發現對方不在家，卻正好碰見岳母在給妹夫的兒子洗澡。

「我沒考慮這麼多，只想讓他花點錢，給他找點煩心事。」一心想著報復的鄧新竟把氣撒到眼前這個僅10個月大的孩子身上，他擰開瓶蓋，把瓶中1/3的硫酸沿著外甥的頭部往下倒，隨後逃離了現場。

▲男童慘死。（示意圖／免費圖庫pixabay）

據鄰居金銀花和其男友回憶，聽到隔壁的哭喊聲，他們第一時間趕來，「當時，阿嬤抱著孩子，前胸、手臂和大腿上也有燒傷。」她隨即認定「是硫酸」，立即報警並送孩子和老人去醫院。2006年9月23日，可憐的男童因被硫酸大面積燒傷後繼發感染敗血症、多臟器功能衰竭，經醫院搶救無效死亡。

據承辦檢察官透露，案發時，孩子全身裸露正在洗澡，10個月大的嬰兒身體各部位、器官均在發育，尤其是皮膚非常稚嫩，對腐蝕性極高的強硫酸沒有任何抵抗能力。他表示，男童被澆硫酸4小時後，皮膚大部分缺失，至死亡時全身呈焦炭樣，面目全非。

此後的十多年，因逃亡在外擔心被抓，鄧新一直過著四處流浪、乞討的生活，2019年春節前夕，他胃病發作，只能回到江蘇灌雲縣母親家中養病，同年2月6日被員警抓獲。

2019年12月9日，法院依法以故意殺人罪判處被告人鄧新死刑。他不服，提出上訴。2020年5月29日，法院裁定駁回上訴，維持原判。

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