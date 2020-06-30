白T男被父親當街捅死！腹部蔓鮮血無力倒地...一頓晚飯爆殺機

▲現場畫面。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

家庭糾紛時有發生，然而四川自貢富順縣李橋鎮的63歲老人，竟然將41歲的兒子當街捅死！原來，事發當天，兩人在家中吃飯時發生爭執，從而爆發血腥命案。

綜合陸媒報導，富順縣公安局28日傍晚7點接到報警，稱有人在馬路上被捅傷。現場畫面顯示，身穿白色T-shirt、黑色短褲的男子倒在路邊，腹部一片血跡，不少民眾在旁邊圍觀。拍攝者說，「娃兒不爭氣，暴打母親，父親痛下殺手，殺死了！」

經過調查，63歲的犯罪嫌疑人與41歲的受害人是父子關係，兩人在家中吃飯時發生爭執，隨後兒子被持刀捅傷致死。目前，行兇這已被抓獲，案件正在進一步偵辦中。

▲警方到場。（圖／翻攝自秒拍）

消息傳出後，有人在微博PO文，稱「當地瞭解的信息，是這位41歲的男子好吃懶做啃老，讓70歲的父母養自己的孩子，還在事發當天把自己的目親（母親）打暈了，被父親趕回家爭執過程中殺了 。一時不知道該是心疼這對70多歲的老夫妻，還是心疼這個人的孩子。」

網友則紛紛感嘆，「我的天……這是親生的嗎」、「一言不合就動刀？」、「也可能積怨已久了」、「能發生這麼惡性案件，從前埋下的矛盾肯定不少」、「啥事啊 至於對自己兒子這樣...」。

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