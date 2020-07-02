香港國安法／第64條藏關鍵細節！　北京為一國兩制「調整讓步」

▲香港2020年七一遊行，《香港國安法》也實際上路。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／北京報導

《香港國安法》內容是否真的符合大陸承諾一國兩制原則？檢視法條全文的用字遣詞確實是大陸法律用語，但第六章第六十四條內容特地強調必須參照香港法律為依據。中華戰略學會研究員張競接受《ETtoday新聞雲》也表示，「審視法條全文，即可顯現諸多法條為適應香港社會法律運作實務，對於一國兩制原則作出調整與讓步。」

外界質疑《香港國安法》並非為港量身訂製，實際參閱法條全文，這部法律是由大陸全國人大常委會制定，所有用字遣詞自然以大陸法律用語為主，實際罰則規範跟著香港法律制度，第六十四條法條特地列舉珠港法律用語解釋，適用本法的罰則參照全依據香港特別行政區相關法律。

▲《香港國安法》第六十四條逐一列舉出大陸與香港法律用語。（資料圖／路透社）

舉例六十四條提及（大陸用語）沒收財產必須參照適用（香港用語）充公犯罪所得，字面意義、執行罰則也差很多。大陸定義的沒收財產是針對嫌疑人一切私有、公有的財產，香港定義的充公犯罪所得只針對嫌疑人獲取不法金錢，其他無關案情的財產皆可保留。另外，大陸本身刑法規範採用極刑（死刑），《香港國安法》最高刑責設定為無期徒刑。

張競認為，從第二十八條所表述「不影響」香港現有相關反恐法律規範，以及第六十四條逐一列舉出大陸與香港法律用語，證明北京深知雙方法律實務上存在落差，因此由中央所訂立法條，必須尊重香港落實執法時所須明確律定之規範，顯現北京維護「一國兩制」體制之政治意志，並非如諸多政治觀察家所草率武斷認為一個兩制已經走到終點，北京反而是全力在力挺一國兩制。

▲港澳辦強調，《香港國安法》針對犯罪人不會送回大陸審判。（示意圖／路透社）

至於，實際執法層面，外界也憂心香港犯法是否送回大陸審判？國務院港澳事務辦公室副主任張曉明1日特地強調說明「如果要求香港的員警、律政司檢控人員或者法官來執行內地的法律，或者要求內地公檢法有關部門執行香港法律，這是不可能的，因為不瞭解，另外也容易造成管轄和法律適用上的衝突和混亂。」

儘管《香港國安法》出於大陸之手，法理層面上極力維持一國兩制承諾，還是有但書。張競提醒，假如香港社會完全失控，必須由中央介入處理國家安全威脅時（第五十五條），則前述尊重香港當地法理規範之條款，亦不再具備約束力。

以下整理中港法律用語參照

第六十四條香港特別行政區適用本法時：

1. 「有期徒刑、無期徒刑、沒收財產、罰金」分別指「（港用語）監禁、終身監禁、充公犯罪所得、罰款」

2. 「拘役」參照適用香港特別行政區相關法律規定的「監禁入勞役中心、入教導所」

3. 「管制」參照適用香港特別行政區相關法律規定的「社會服務令、入感化院」

4. 「吊銷執照或者營業許可證」指香港特別行政區相關法律規定的「取消註冊或者註冊豁免，或者取消牌照」