七一24小時…港警逮捕約370人　其中10人違反國安法

▲香港七一衝突。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

香港警察1日晚間表示，截至深夜10時港警逮捕約370人，其中10人涉嫌違反新實施的《港區國安法》，其餘被捕人士則分別涉犯非法集結、公眾地方行為不檢、瘋狂駕駛、管有攻擊性武器等罪。

7月1日為香港回歸中國23周年，同時也是《港區國安法》生效首日，有大批香港民眾在銅鑼灣、灣仔一帶集結遊行。港警透過臉書「香港警察 Hong Kong Police」專頁表示，自中午起有暴徒在多處地方堵路縱火，更有警務人員執法時遭硬物利器襲擊。至晚間10時，港島市區大致已恢復平靜。

港警表示，截至晚間10時警方約拘捕370人，其中有6男4女涉嫌違反《港區國安法》。另外，警方表示當天共有7名警務人員分別遭尖刀襲擊、遭摩托車撞傷，或是拘捕嫌犯時遭暴徒襲擊等，7人傷勢包括手臂刺傷、手指骨折、頭部硬物擊傷等。

港警稍早前表示，下午1時30分左右在銅鑼灣百德新街攔查一名可疑男子，在其身上搜出一面寫有「香港獨立」字句旗幟，當場將他依違反《港區國安法》逮捕。據悉，該名男子為香港首名因涉犯此法遭拘捕的人士，但有媒體指出，該男子持有的旗幟上另寫有「不要」小字，對此港警則沒有回應。

港警表示，下午2時30分左右，有警員在銅鑼灣羅素街查獲2名女子攜帶「民族自強 香港獨立」標語印刷品；下午3時30分又在銅鑼灣利園山道逮捕一名揮舞港獨旗幟的15歲少女。

此外，香港警方下午3時左右也在銅鑼灣東角道發現一名正在展示「香港獨立 Hong Kong Independence」標語的女子，依《港區國安法》將其逮捕並檢取有關物品作證物。港警尚未公布另外6人被捕的具體原因。

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