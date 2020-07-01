英國將為300萬香港人提供「入籍英國途徑」　英相強生說話了！

記者王致凱／綜合報導

香港政府昨日深夜刊憲公布《港區國安法》後，英國首相強生1日在下議院表示，政府將會允許350萬名持有英國海外國民（BNO）護照的香港公民申請入籍英國，此舉料將進一步升高中英緊張關係。

根據英國廣播公司（BBC）報導，強生（Boris Johnson）表示，新公布的國家安全法侵犯香港的自由，他將信守承諾，對受影響的英國護照持有人提供幫助。依據英國政府計畫，香港有多達350萬名英國海外國民護照持有人，將可享有在英國居住、工作5年的無限制權利。

▲英國首相強。（圖／路透）



居留滿5年後，BNO護照持有人可申請定居身份，皆著再額外12個月後就能申請入籍英國。

根據英國政府現行規定，BNO護照持有人的權利受到限制，並且只能免簽入境英國6個月。

強生向下議院表示，新實施的港區國安法「明顯且嚴重違反」1985年中英聯合聲明，該聲明為一項具有法律約束力的協議，其中明確規定香港回歸後50年內資本主義制度與生活方式維持不變。

強生說，港區國安法「侵犯香港的高度自治權，並且威脅到聯合聲明中所保護的自由與權利」。他說，「我們明確表示，如果中國繼續朝此方向前進，我們將為擁有BNO身份者提供一條進入英國的新途徑。」

根據英國政府網站公告，針對BNO持有人的入境新規定將於未來幾個月內實施，確切實施日期和具體細節將適時公布。

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