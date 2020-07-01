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南鯤鯓代天府著手整體庭園改善　侯賢遜：期使成為宗教休閒觀光旅遊好所在

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▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜強調，他要開始著手南鯤鯓整體文化園區的庭園規畫改善，未來能夠成為宗教、休閒、觀光旅遊的好所在。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜強調，他要開始著手南鯤鯓整體文化園區的庭園規畫改善，未來能夠成為宗教、休閒、觀光旅遊的好所在。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣王爺總廟南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜強調，南鯤鯓最近幾年一直致力於發展宗教觀光，被米其林選為3星級觀光景點，接下來他要開始著手南鯤鯓整體文化園區的庭園規畫改善，未來能夠成為宗教、休閒、觀光旅遊的好所在。

南鯤鯓代天府其建築由2座廟所串連而成一為代天府，祀奉五府千歲；後為萬善堂，祀奉萬善爺，還有最後面的「凌霄寶殿」，宏偉壯觀，佔地寬廣，香火之盛，都為全台之冠。已被列為國定2級古蹟，更被入選為台南「8景8勝3園」之一，是台17線台南段的重要旅遊觀光景點。

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南鯤鯓代天府供奉5位王爺，王爺誕辰日共有4個進香期，尤其又以農曆4月26、27兩天、大王爺及范王爺的誕辰，是南鯤鯓最熱鬧的王爺祭，除了信徒外，各地分靈王爺廟都組進香團前來，乩童亦大批湧進，形成全省乩童大會串，蔚為奇觀。

南鯤鯓代天府的建築特色，一來到南鯤鯓代天府，入口的擎天大山門以五門檜木牌製成鎮守，為亞洲地區最大的5門式木作牌樓，上覆琉璃瓦，氣派非凡。府內占地最廣的則為「大鯤園」，是面積達6公頃的自然式山水園林造景，特色為仿江南園林所設計，歷經20多年的雕琢有如明朝大觀園再現，主建築為5王總廟文化館。全園樓閣內部對南鯤鯓代天府之史料、文物的展示，是相當值得一探的文化館。

▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜強調，他要開始著手南鯤鯓整體文化園區的庭園規畫改善，未來能夠成為宗教、休閒、觀光旅遊的好所在。（圖／記者林悅翻攝，下同）

侯賢遜表示，2003年他擔任總幹事以來，經過這10幾年，硬體建設自龍鳳亭翻修以及牌樓整建，到大鯤園入園開園，再過來大廟古蹟維修及凌霄寶殿繼續完成，然後雲霄飛龍，更再來是搬仙台的整修，槺榔山莊整修，新的風火碳，最近積極籌備南鯤鯓博文文化博物館，很快就會動工，再來「慶生閣」整修改建，硬體建設持續努力完成。

侯賢遜說，接下來他的目標就是要進行廟宇的廣大庭園改造，因為廟宇腹地很大，第1個目標要先改建萬善堂花園，因為由大廟前走進走廊，就是五王廟和萬善爺交接處，第一看到的就是萬善花園，在大祭典時很多人潮都會在花園裡，因此特別考量以萬善堂花園先做，房燕建築公司初步來設計過，整個樹種栽種都有通盤規畫，總工程費3300萬元，設計費不算，這個完成後，槺榔山莊花園改建再繼續做，再來做「大鯤園」的規畫，大鯤園要分2個階段2個工程來做。

侯賢遜強調，全部整體化的庭園改造都完成後，南鯤鯓除了是宗教信仰中心，也是一個拜神的所在，更是一個遊憩，休閒的地方，讓全國遊客來到南鯤鯓代天府像個公園一樣，樣搭配起來南鯤鯓代天府，可以說在台灣宗教地位扮演舉足輕座的角色，有了「真正的領頭羊」的地位角色，這對南鯤鯓的發展是相當重要的。

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南鯤鯓代天府侯賢遜宗教休閒觀光旅遊

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