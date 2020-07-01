外送員潛前同事家灌3秒膠　被發現遭追打...拿美工刀+球棒反擊！

記者陳以昇／新北報導

新北市一名foodpada外送員因與前同事起衝突，被告傷害罪判拘役14天，心生怨恨，凌晨持三秒膠要封住對方家大門，遭發現被追打時，拿預藏的美工刀及球棒，割傷及毆傷前同事兩父子，警方到場將3人分別送醫，並依殺人未遂將他移送偵辦。

▲曾男犯案的美工刀及球棒，上面血跡斑斑， 旁邊是張男追打時拿的鐵棍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

1日凌晨3時許，53歲的曾姓男子跑到新北市新莊區47歲張姓男子家門口，拿三秒膠要封住公寓大門鑰匙孔，不料被張男發現，立刻持鐵棍追打，76歲的老父親也衝出來加入戰局，曾男不敵，拿預藏的美工刀、球棒反擊，張男胸口被割開約10公分傷口，右腿8公分割傷，老父親則被球棒毆傷頭部。

張男受傷後往公寓樓下逃脫，跑到派出所求救，警方立即調派警力前往，見張父倒地，頭部不斷流出鮮血，曾男也斷牙破相滿臉是血站在旁邊，警員立即上前壓制逮捕，將3人分別送醫救治，所幸都沒有生命危險。

據了解，曾男與張男原是同事，在Foodpanda擔任外送員，2019年10月間，2人因為抽煙地點的問題起衝突，曾男將他毆傷，被一狀告上法院，經審理傷害罪成立，判決14天拘役，曾男心生不滿，才會趁夜深潛入公寓膠封大門，警訊後將曾男依殺人未遂罪嫌移送法辦。

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