早餐抵達！外送哥「使出180度軟骨功」突喊對不起　網驚：也遇過+1

▲原PO訂早餐，遇到超熱情外送員！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

台灣人就愛吃美食，更在意服務是否到位！一名女網友笑虧，日前一早訂外送，沒想到外送哥竟會「軟骨功」，當場180度鞠躬，「沒錯！就差腳沒跟頭換而已！」接著外送員喊話，「祝您用餐愉快，對不起讓您久等！」文章曝光後，不少網友質疑太扯，結果另有女網友跳出來證明，「我也有遇過他 ，180度真的不誇張！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》貼文表示，日前下班先訂Uber Eats外送，就是算準到家時，早餐也能抵達。果真一抵達家門，外送員也剛停妥機車，還熱心揮著手示意，而下秒「軟骨功」的舉動讓原PO驚呆了！

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原PO還原當時情景，外送員用中氣十足的嗓音，先問候早安，接著「雙手奉上早餐，抱持著笑容，用了180度對著我鞠躬！」同時，外送員雙手還貼緊雙腳兩側，有禮貌直呼，「祝您用餐愉快，對不起讓您久等！」

原本心情極差的原PO瞬間被逗笑，直言「（外送員）用了比鼎王麻辣鍋還要厲害的服務，人家90度鞠躬」，而外送小哥真的是180度鞠躬，「對！沒錯！就差腳沒跟頭換而已！」最後原PO趕緊奉上100元小費，隔空暖喊「如此好的外送人員及服務態度，不分享給大家鼓勵他，真的不行耶！」

▲有網友遇到同一名外送小哥！（圖／翻攝臉書爆怨公社）



文章貼出後，網友紛紛驚呼，「180度那是倒立了吧」、「這一位真的很優秀，前幾天有遇到一樣是鞠躬，跟我說久等了，後面要走了，還說大哥辛苦了」、「這應該鼎王離職的」、「這時候就會甘心的按小費」、「我也有遇過他 ，180度真的不誇張，超級熱情的外送員」、「我遇到我下樓等他...他說上去拿，你的東西比較多」。

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