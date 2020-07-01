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文化大學校產高達「數百億」　家族派、校友派互鬥內幕曝光

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文大風波不斷，歷經張鏡湖與前妻穆閩珠爭奪董座、校長遴選爭議，張去世後，董事長之爭又引發二派董事互鬥。

圖、文／鏡週刊

文化大學在前董事長張鏡湖去世後，董事會分裂成家族派與校友派二派僵持不下，但校友派近日具名向法務部調查局及廉政署檢舉，不僅指控教育部暗助家族派董事取得文大經營權，因校產高達數百億元，牽涉龐大利益，疑涉《貪汙治罪條例》的不法圖利行為，另也質疑教育部執行這次董事長補選職務，從一開始就有明顯護航的瑕疵。

張鏡湖去世隔天，為了補選董事並推選董事長，校友派5名董事去函教育部申請召開董事會，但巧的是，家族派竟然能趕在同天下午傍晚5點5分，由彭誠浩、張海燕2名董事向教育部聲請由王寶輝、張海燕召開董事會。

提出檢舉的文大校友、華岡人護校正義聯盟總召集人陳金龍出示文件說，公文原本寫的是由家族派的王寶輝、張海燕召開董事會，但無權修改該文的文大董事會法律顧問許惠峰卻疑似用印，將公文上的王寶輝改成彭誠浩，有竄改之嫌，沒想到教育部去年12月16日仍指定家族派的張、彭2人，與校友派5名董事一起「共同召開」董事會，顯有重大瑕疵。

請繼續往下閱讀...

也就是說，如果當天家族派未及時遞出申請召開董事會，教育部就無法同意家族派與校友改革派共7名董事一同召開董事會推舉董事長，那後續會議便會由校友派主導，當然就不會出現董事會2派僵持不下。但教育部強調，當初家族派提出的申請公文是由張海燕及彭誠浩董事署名，教育部並於11月26日上班時間收文，一切依法辦理。

教育部已向法院指派董事長，但遭部分董事質疑過程違法涉圖利。

對於教育部能否指派董事長，2派見解也不同。家族派董事與教育部站在同一陣線，希望由法院盡快選任新任董事長，但校友派不滿，質疑教育部與家族派根本私下有聯繫。

本刊調查，因董事長補選難產，教育部今年2月4日去函文大，要求限期20天內完成董事長推舉，2月24日下午，10名董事都出席，但經3輪投票仍難產，最後教育部才在3月16日徵詢私校諮詢會意見後，決議向法院聲請選任臨時董事代行董事長職權。

教育部在給法院的報告書中主張，依《私立學校法》董事長應於一個月內補選，若董事「不能或怠於」行使職權，並經通知限期補選後仍未完成，可聲請法院選任臨時董事代行董事長職權。

不過，校友派董事反駁，既然2月24日董事長未能推選產生，依《私立學校法》只要2人以上現任董事申請，教育部就可指定董事召開董事會議；即便家族派刻意杯葛，但教育部仍可重新指定當初提出申請的5名校友派董事開會，怎會反指董事不能或怠於行使職權？

陳金龍並質疑，校友派早在去年11月26日就向教育部申請召開董事會，但教育部遲至12月16日才准二派董事共同召開會議，依董事會章程，開會須10天前發通知，換言之，即便最快在12月27日開會，也已超過教育部所稱「出缺後一個月內補選」的規定，這理由怎能服人？

至於家族派董事則支持教育部，他們在給士林地院的陳述狀表示，教育部聲請指定臨時董事「無任何侵害大學自治之問題」，另指董事會運作急需新任董事長，但董事會多次開會都選不出董事長，繼續開會並無實益，反延宕董事會運作，盼法院儘速選任董事長。


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