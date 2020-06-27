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金孫從母姓！親家嗆「女兒沒嫁你們家」　公公怒告…向媳婦討回鑽戒+金項鍊

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▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲媳婦生下的二兒子從母姓，公公不爽親家說婚姻無效，提出返還贈與物的告訴。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名劉姓女子婚後與謝姓丈夫討論後，二兒子決定從母姓，孰料，這項決定卻引來公婆極度不滿，雙方起了激烈爭吵後，甚至請出警察來調解糾紛。不過，劉女媽媽當時出面處理時，氣得說出「我女兒沒有嫁給他們家」、「他是謝先生，不是我親家」，公公認為既然劉女未反駁，便提告要求劉女返還婚宴時贈與的項鍊、戒指共18萬元之「不當得利」。

判決指出，去年4月間，劉女與公婆因為兒子未從父姓，雙方二度請警方出面協調家庭糾紛，卻未和平落幕，公公認為，劉女應該要返還訂婚時所贈與的30分白金鑽石戒指（價值30000元）、家傳新娘鳳飾1兩餘重的金項鍊（價值50000元）及現金100000元。

劉女表示，她並未收受公公贈與的戒指、項鍊及現金，婚宴時配戴之項鍊、戒指都是大姑出借的，當時也沒說要贈與，因此當天結束立刻歸還，她與丈夫是2015年3月9日登記結婚，並生了兩個小孩。

不過，經法官查，根據《民法》第1059條第1項規定，「父母於子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓」，也就是子女要從父姓或母姓，只要父母自行約定即可，無須經他人同意，而劉女媽媽當時脫口說出的話，純屬爭執氣話，不能代表劉女內心想法，再加上劉女與丈夫確實有登記結婚，高雄地院認為，公公要求返還贈與物一事無理由，判公公敗訴。


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