大師來了！　 崑山科大禮聘米其林主廚江振誠擔任講座教授

▲崑山科大邀請到台灣首位米其林主廚江振誠，蒞校擔任講座教授，李天祥校長（右）親自北上頒發聘書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

業師是技職學校重要授課資源，能授予學生職場上技能與態度，業師所開設的課程也常受到學生歡迎，崑山科技大學聘請學識實戰經驗豐富的業師蒞校授課，民生學院邀請到台首位米其林主廚江振誠蒞校擔任講座教授，李天祥校長更親自北上頒發聘書，盼能精進學生的廚藝能力，並能學習其嚴謹的職場態度。

崑山科大為提升教學品質，特重金禮聘業界大師擔任講座教授，曾邀請福容大飯店行政總主廚阿基師（鄭衍基）擔任指導廚藝技巧，此次特別邀請曾被《時代》雜誌兩度譽為「印度洋上最偉大的廚師」江振誠擔任講座教授，預計將在109學年度開學當日，為全校新生演講，並擇期為餐飲管理及廚藝系學生進行廚藝示範與料理實作課程。

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李天祥校長、鐘俊顏主任秘書與民生學院馮啟宏院長，北上與江振誠主廚會面，並親頒聘書，雙方相談甚歡。江振誠主廚為台北RAW餐廳創辦人，旗下餐廳還有新加坡Burnt Ends跟Zèn、澳門Sichuan Moon，在米其林指南、亞洲50最佳餐廳（Asias 50 Best Restaurants）榜上有名，此次將蒞臨崑山科大授課，讓學生都相當期待。

李天祥校長表示，該校積極延攬優秀業界師資、引進最新學習設備，另透過高教深耕經費的挹注下，不斷為學生爭取學習資源，藉此強化教學創新與國際移動力。豐富的業界師資能讓學生汲取其經驗，了解職場需求，並為自己提升工作技能，業師帶來的不僅是專業技巧，還有面臨人生或職場課題時所展現的正面態度，期待學生能好好把握機會學習，將課程能量轉換為就業利器。

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